Si Ousmane Dembélé cierra su acuerdo con el París Saint Germain antes del fin de semana y Franck Kessié acelera su marcha, el Barça empezará la semana del comienzo de la Liga con once futbolistas. Lo mínimo para visitar Getafe el domingo 13 de agosto a las 21.30 horas.

La situación de las inscripciones, sin ser alarmante, se dibuja inquietante por la falta de soluciones que encuentra el club. O el cúmulo de problemas que impide gestionar la planificación deportiva con cierta normalidad y que se repite: Jules Koundé no pudo disputar las dos primeras jornadas ya que no se permitió su inscripción hasta que los directivos avalaron.

Un once de garantías

Ha transcurrido un mes de mercado oficial, más el mes de junio simbólico en el que se pergeñaron algunas operaciones en el mundillo, y el Barça no ha avanzado ni un paso. Está igual, a nivel reglamentario, que como acabó la Liga. Con menos jugadores en nómina que han aligerado la masa salarial pero sin culminar todas las operaciones que se comprometió a cerrar Mateu Alemany en su amago de marcharse del mes de mayo.

Lo que cuenta, en verdad, es que la plantilla esté inscrita dos días antes del estreno y no apenas media plantilla, como hasta ahora. Los 13 futbolistas apuntados permiten hacer una alineación con garantías y compensada, pero arriesgada, eso sí, con un 3-4-3 porque solo aparecen en la lista de LaLiga con solo tres defensas (Koundé, Eric y Christensen) para proteger a Ter Stegen. El centro del campo es la formación estelar, con De Jong ejerciendo de mediocentro, más Gavi, Pedri y la reconversión de un delantero (la web de LaLiga sugiere a Ferran Torres. Delante, Xavi podría alinear sin problemas a Raphinha, Lewandowski y Ansu Fati. Kessie y Dembélé, si todavía están en Barcelona, serían los recambios suplentes.

El Barça ni siquiera ha abierto la aplicación, sin poder inscribir a su capitán (Sergi Roberto), a los otros renovados, los tres fichajes ni los que vuelven cedidos.

Sin el capitán

El resto de los integrantes del vestuario no aparece. Ni siquiera el equipo tiene a su primer capitán registrado. Sergi Roberto tiene que ser reingresado porque firmó un contrato nuevo. Vendría a ser el mismo caso que los fichados esta temporada: Oriol Romeu, Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez. Este último está descartado para el estreno liguero, sin haber recibido el alta, sin haber entrenado al ritmo de sus compañeros en la gira y sin haber jugado un partido desde el mes de abril.

Tampoco los renovados figuran inscritos aunque jugaran con normalidad en la pasada campaña. Son los caso de Iñaki Peña, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Alejando Balde y los recuperados de cesión Abde Ez y Fermín López, cuya continuidad no está asegurada del todo. La situación actual impide, por tanto, concretar más fichajes.

Los esfuerzos por reducir la masa salarial, las rebajas de sueldo practicadas, las reducciones de presupuesto en todas las áreas y las ventas efectuadas no se han traducido en el alivio, al menos aparente, de que la situación esté controlada y el club pueda tener registrados a sus futbolistas.

El club cuenta con los 65 millones de la última palanca para apuntar a toda la plantilla a falta de que se produzcan más ventas.

El panorama económico no se ha aclarado con el paso de los días, aunque el club se frota las manos con las ventas de Dembélé y Kessié que se añadirían a los 8,5 millones del Oporto por Nico González. Espera obtener dinero también con el traspaso de Clément Lenglet al Tottenham Hostpur -invitado al Gamper el próximo martes- que se ha retrasado más de lo previsto y el de Sergiño Dest.

Palanca atascada

La incertidumbre ha aumentado, además, con el atasco de la palanca que iba a solucionar el regreso a la normalidad burocrática. Según algunas informaciones, el fondo alemán que iba a comprar el 16% de Barça Studios por 65 millones, tenía reticencias para culminar la operación y el receso ha inquitado en las oficinas del Camp Nou. Ese ingreso está en el plan de viabilidad que presentó el club a LaLiga. Fue aprobado, y daba la luz verde a las inscripciones del Barça: las efectuadas y las deseadas.

La marcha de Dembélé ha generado la decepción de Xavi, el primer defensor y a ultranza del francés, pero al tiempo le ha permitido pedir a Laporta otro fichaje además de los dos que teóricamente andan buscando Mateu Alemany y Deco: un lateral derecho y un centrocampista que mejoren a Dest y Kessie. El frenazo complica todas las previsiones.

El Madrid y el Athletic son los únicos clubs de los 20 de Primera que han podido registrar todas sus incorporaciones.

Un mal extendido

Solo el Real Madrid exhibe poderío y suficiencia, y ya tiene grabados en la web a los cinco fichajes efectuados. Sobrado de límite salarial, no ha tenido problemas en apuntar a Jude Belligham, que ha costado 103 millones, Arda Güler (20), Fran García (5), Joselu (0,5) y Brahim, recuperado de la cesión. El Athletic ha matriculado a cuatro jugadores: Paredes e Imanol, del filial, Ruiz de Galarreta (vuelve tras cesión) y Ander Herrera, que fue dado de baja por lesión. Ninguno más de los otros seis clubs que han abierto la aplicación (Atlético, Mallorca, Valencia, Cádiz, Almería y Girona) ha completado todas las inscripciones.

De los casi 70 futbolistas que los clubs han de dar de alta en sus distintas modalidades (fichados, cedidos, renovados), solo aparecen 20 nombres.

El mal del Barça con cero inscripciones, no es particular ni exclusivo; al contrario. Otros once equipos tampoco han apuntado ningún futbolista: Real Sociedad, Villarreal, Betis, Osasuna, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta, Getafe, Granada, Las Palmas y Alavés. Tienen una semana para regularizarse.