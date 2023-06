ElPozo Murcia ya había comunicado que Molina, Darío Gil, Leo Santana, Alberto García y Fernando no continuarán en el equipo la próxima temporada. Era la ‘operación limpieza’ tras el fracaso del primer proyecto de Javi Rodríguez en el banquillo. Pero quedaba un sexto jugador con posibilidad de salir, Taynan da Silva Rego, quien tenía un año más de contrato. Y al fin le ha salido una jugada redonda al club, puesto que el brasileño, después de dos campañas con más sombras que luces, se marchará al Sporting de Lisboa, que pagará, según la web Relevo, 50.000 euros por hacerse con su fichaje.

El rendimiento de Taynan, quien llegó a perderse quince partidos por sanción, ha estado muy lejos de las expectativas con las que llegó a Murcia hace dos campañas y que ‘vendió’ el club cuando logró su incorporación. Ahora no sólo dejará 50.000 euros en caja, también libera el contrato más alto de la plantilla, por lo que la dirección deportiva volverá a sondear el mercado y podrían llegar dos nuevos jugadores.

Aunque oficialmente no ha anunciado ningún fichaje ElPozo, es de sobra conocido que el guardameta portugués Edu Sousa, del Viña Albali Valdepeñas; el cierre Marlon, del Mallorca Palma; el ala David Álvarez, del Santa Coloma; y el pívot Eric Pérez, del Real Betis, serán caras nuevas, aunque no serán las últimas. Continúan Juanjo Angosto, Ricardo Mayor, Gadeia, Bruno Taffy, Rafa Santos, Felipe Valerio y Marcel. En principio llegarán dos fichajes más, aunque no se descarta que finalmente sean tres, pero todo ello dependerá de las oportunidades que ofrezca el mercado.