El UCAM Murcia consiguió la épica al vencer a la Peña Deportiva y meterse en la final por el ascenso, donde se medirá al Atlético de Madrid B en una eliminatoria que comienza este domingo 4 de junio, a las 18:30 horas en el BeSoccer La Condomina.

El conjunto no estuvo solo en Ibiza. En la grada estaba Alberto Pina, un murciano de 29 años que trabaja en la logística de una empresa, viajó hasta las Islas Baleares, él solo, para apoyar a los universitarios en ese encuentro crucial para ellos.

«Desde que ascendió a la antigua Segunda B, mi padre, mi hermana y yo seguimos al conjunto universitario», comenta Alberto, que lleva siendo aficionado azul y dorado desde hace más de 10 años, cuando el equipo logró subir a Segunda B.

Alberto Pina no solo ha estado en el último desplazamiento universitario en Ibiza. Años anteriores también acompañó al UCAM Murcia en su play off ante el Bilbao Athletic por el ascenso a Segunda División, y al curso siguiente volvió a estar en Valdebebas, viendo como el conjunto de la Universidad Católica consiguió el ascenso al fútbol profesional. «He viajado lejos con el UCAM Murcia en sus partidos importantes», recuerda Alberto Pina.

Este aficionado no dudó en su decisión de marcharse a Ibiza a estar con el equipo. Lo decidió el día del sorteo. «Hablé con el club y me informaron que no iban a sacar viajes, así que me lo busqué por mi cuenta, sin saber la hora exacta a la que se iba a jugar el partido. Miré los partidos del Peña en casa, pare ver un poco sus horarios, y siempre jugaban domingo a las doce de la mañana. Me la jugué, ya que había pillado un vuelo sin reembolso y perdía dinero, pero me salió bien la jugada», comenta.

«Yo me compré el billete dos días después del sorteo, y aún sabiendo el resultado del partido de ida aquí en Murcia, también hubiera ido», añade Alberto Pina.

Alberto también es crítico con su equipo. Sabe perfectamente que el partido de ida en el BeSoccer La Condomina recibió un baño por parte de los ibicencos, un reflejo de una temporada irregular de los universitarios, pero el partido de vuelta rompió un poco los esquemas y fue de otra manera. «El encuentro en Ibiza pensaba que iba a ser más de lo mismo que en Murcia, pero vimos a un UCAM que salió a presionar durante los primeros 10 minutos, consiguió un gol rápido y se encerró atrás. Pero la moneda ese día cayó del lado de los universitarios y remontaron la eliminatoria», comenta Pina.

De todos los rivales que estaban en el bombo el pasado lunes, en el sorteo para la final, al UCAM Murcia le ha tocado uno de los más difíciles. Los universitarios, al quedar quintos en la temporada regular, se enfrentan a un segundo de los otros grupos, y les ha tocado medirse al Atlético de Madrid B. «Es el rival que menos quería, tanto yo como los propios jugadores, que lo estuvieron comentando en el viaje. Otra eliminatoria en la que no partimos como favoritos, pero a 180 minutos todo puede pasar», dice.

La temporada del UCAM Murcia no ha sido un camino de rosas, ha ido de menos a más, con un inicio bastante malo e irregular, y que hasta la llegada de Víctor Cea, el equipo no levantó cabeza: «No ha sido una gran temporada. En enero se reforzó la plantilla, trajeron a jugadores y dejaron ir a otros, con los que acertaron, pero yo confiaba en que el equipo llegase hasta donde está», añade.

«Creo que Víctor Cea es el entrenador que necesitaba el UCAM Murcia, un técnico con experiencia en esta categoría, y que si tiene que pegar un grito lo va a hacer. Creo que acertaron de lleno con este cambio», comenta Alberto sobre la llegada Cea.

«No creo que haya que cambiar nada, ya que Víctor lo tiene todo controlado, pero si tuviera que decirle algo, sería que el equipo saliese a presionar más, y a morder mucho más, como se vio en los primeros 10 minutos en la vuelta ante la Peña, donde Pito Camacho logró el primer gol», termina diciendo sobre el duelo ante el Atlético B.