No era el resultado que quería La Unión pero tampoco hizo méritos para más en la ida de la final por el ascenso a la Segunda RFEF. Con sus virtudes y sus defectos el cuadro minero mostró una imagen muy reconocible de lo que ha sido toda su temporada. Una fortaleza defensiva y una capacidad de trabajo que en los momentos de dificultad le permiten no ser penalizado por el rival pero muchos problemas por otro lado para crear fútbol y descomponer al adversario. Esto, unido a la baja de Grillo en la medular, hizo que los blanquiazules no mostraran su mejor versión en ataque y el guardameta visitante Alberto Benito no tuvo tanto trabajo como se podía esperar.

Los de Palomeque salieron con la firme intención de mandar en el partido con las líneas adelantadas y consiguiendo que el esférico estuviera rondando el área rival pero sin conseguir hacer daño al conjunto asturiano. El primer acercamiento con peligro, eso sí, fue de los visitantes a los diez minutos en una contra rapidísima por banda izquierda que, unida al resbalón del lateral diestro Aguirre, permitió a Diego Tejón quedarse delante de Irureta pero no finalizó ante el portero vasco como hubiera deseado y finalmente la zaga desbarató la ocasión. Este aviso hizo daño en la confianza de los unionenses que hasta el descanso fue incapaz de crear situaciones de peligro y con el paso de los minutos fue L´Entregu el que se iba adueñando del partido. Los dos tímidos cabezazos de Belencoso no se pueden considerar ocasiones reseñables. Conforme iba transcurriendo el encuentro La Unión iba echando de menos a su jugador más importante en la medular, Javi Grillo. El centrocampista, junto a los goles de Valdeolivas, ha sido el sostén del cuadro minero durante la toda la campaña, y su sombra se iba engrandeciendo conforme también iba cogiendo confianza el cuadro del norte de España. Al filo del descanso con un eslalon desde el perfil izquierdo Steven Ospina tuvo el 0-1 para los asturianos pero su lanzamiento desde la frontal del área se marchó lamiendo la cepa del poste izquierdo de la portería defendida por Irureta. Se llegaba al intermedio con la sensación de que el segundo tiempo, tanto en lo meteorológico como en lo estrictamente deportivo, pintaba muy negro. Mario y Fran Cortés fueron el punto de inflexión en un partido que no pintaba bien. Expulsión de Vitolo A falta de cinco minutos para el final Vitolo vio dos amarillas seguidas por protestar y dejó a su equipo con un futbolista menos y le va a impedir jugar el decisivo la próxima semana en tierras asturianas. El partido finalizó con el resultado inicial que, tras esa última expulsión y unido a la última ocasión que tuvo el conjunto asturiano en las botas de Borja Rodríguez, no es un mal resultado, pero antes de comenzar el encuentro nadie hubiera firmado. Los de Palomeque no han sabido aprovechar el factor campo en la ida y tendrán que mostrar una mejor versión en Asturias para asaltar el anhelado ascenso. El próximo domingo a las 17.00 se decidirá la eliminatoria en el Nuevo Nalón.