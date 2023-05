Después de un año en blanco, Clara Sánchez vuelve a poner a la halterofilia regional en el mapa con una actuación para el recuerdo en la que ha recuperado su sitio en el podio gracias a sus dos medallas de bronce. La haltera de 22 años logró este domingo en el Campeonato Absoluto celebrado en Huércal de Almería una tercera plaza muy meritoria en las dos modalidades de la competición, tanto en arrancada como en dos tiempos en categoría de 71 kilogramos. Tan solo se ha quedado a un kilo de hacer triplete en el total olímpico, que es la suma de los dos ejercicios combinados.

El Pabellón Municipal de Deportes de Huércal vibró desde el comienzo con casi un centenar de murcianos en la grada y con un buen ambiente local por la gran participación andaluza. Clara llegaba a este Campeonato con ganas de reválida, después de no haber podido lograr ninguna medalla en el Absoluto de la temporada anterior y salió muy concentrada al escenario junto al apoyo de sus entrenadores Álvaro Ocaña y Manuel Herrero. En arrancada, logró hacer válidos dos movimientos, con 78 y 82 kilos respectivamente. Sin embargo, en el tercero trató de hacer 86 para luchar por cotas más altas, pero la barra le ganó ese pulso, aunque ya sabía que tenía el bronce asegurado con 82 kilos.

En la modalidad de dos tiempos, la prueba no empezó del todo bien para la haltera del Perspective Strenght. En su primer intentó con 100 kilos, blanqueó al tener un mínimo fallo en el codo. Sin embargo, pudo reponerse y hacer 105 kilos válidos en su segundo intento. En el tercer intento luchó por el Total Olímpico, poniéndose 109 kilos, pero no pudo lograr esa marca, quedándose con 105 kilos en dos tiempos que le han servido para un bronce. A pesar de hacer la mejor tercera marca en las dos pruebas, Clara Sánchez no obtuvo premio en el Total Olímpico, quedando en cuarta posición con 187 kilos, a tan solo uno del podio.