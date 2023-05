Ha tenido el Real Murcia tres jornadas perfectas para afianzarse en la zona de play off, sin embargo los granas no lo han hecho. No ganaron en casa al Atlético Baleares. Tampoco al Intercity. Dos equipos que coquetean con el descenso. Y entre medias empataron en Tajonar pese a adelantarse en el marcador. Tres pinchazos que han puesto a temblar al murcianismo, que han hecho que las dudas crezcan sobre las posibilidades del equipo de llegar a la fase de ascenso. Sobre todo, porque el calendario se empina en el tramo final, y en toda la temporada los de Mario Simón no han sido capaces de ganar a sus rivales directos.

Hoy están obligados a hacerlo. Da igual que los números del Amorebieta den un poco de miedo. Da igual, porque todo lo que no sea sumar de tres, será un batacazo para un conjunto murcianistas que podría verse fuera de los cinco primeros puestos. Habrá que confiar en que cuando la soga aprieta en el cuello de Simón, los jugadores siempre responden. Hoy sería el día perfecto. Porque una victoria ante el líder y en un estadio donde solo han ganado dos equipos en toda la liga devolvería la ilusión y cargaría de moral con vista a las tres últimas jornadas de liga. Es más, los granas tendrán enfrente a un conjunto que suma cinco victorias consecutivas y que en ese tramo solo ha encajado dos goles. Para marcar goles no estará Dani Romera, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en Tajonar. Recupera Mario Simón a Alberto Toril después de cumplir un partido de sanción, y tendrá que ser el mallorquín el que dé un paso al frente para tirar de un equipo que se ha venido abajo con el paso de las jornadas. Puede que el delantero no sea la única novedad. No sería extraño que regresara Galindo al centro del campo. Lo que no se esperan es cambios en defensa pese a que en los últimos partidos se están viendo fallos poco propios del cuadro grana. Todo lo que no sea ganar, sería jugar con fuego, y cuando juegas con fuego te puedes quemar. Y es que el Real Murcia no tiene ventaja. Aunque es quinto con 52 puntos, la Real B está justo por detrás con los mismos puntos. Incluso los últimos pinchazos de granas y realistas han dado esperanzas a una SD Logroñés que cuenta con 50. Por delante, ya hay brecha. Con 56 está el Castellón, cuarto; y con 57, el Barça Atlético, que es tercero. El Amorebieta es el líder con 63, perseguido por un Eldense que tampoco vive su mejor momento (61).