El Mar Menor fue capaz de superar su compromiso ante el Mancha Real, aunque fuese por la mínima y desde el punto de penalti (1-0), para colocarse a falta de dos jornadas por disputarse con 44 puntos, cinco por encima del puesto de play off por el descenso, y respirar tranquilo con la permanencia prácticamente en el bolsillo. Los de Javi Motos no pudieron ofrecer a los aficionados que se desplazaron hasta el Pitín un juego muy vistoso, y aunque dispusieron de más ocasiones claras de gol que el equipo jienense, tan solo fueron capaces de citarse con el gol desde los once metros.

Durante los primeros treinta minutos de juego, el conjunto costero no encontró su sitio sobre el terreno de juego, algo que contrastaba con un Mancha Real que sí parecía sentirse cómodo en los momentos iniciales. No fue hasta pasada la media hora de partido que el Mar Menor pudo asomarse con peligro sobre la meta de Pery. Lo hizo sobre todo por banda izquierda, gracias a las internadas de Pipo Ramos. La réplica visitante a la primera llegada a área rival por parte de los costeros, que fue repelida con los pies por Pery, estuvo protagonizada por Juanjo Rodríguez, que también obligaba a hacer una gran parada a Rodri. Poco antes del descanso, un disparo de Iván Aguilar volvía a hacer necesaria la intervención del meta marmenorense para mantener el marcador a cero. Tras el paso por vestuarios, el Mar Menor saltó al césped con otro talante. Primero Pipo Ramos con un cabezazo a pase de Tekio, y minutos más tarde Raúl González avisaban sobre la meta visitante. En pleno dominio marmenorense llegaría la jugada clave del encuentro. Pipo Ramos era derribado dentro del área por Mauro Cabello, quien sería expulsado al ver la segunda amarilla, provocando un penalti que se encargó de transformar Raúl González para subir el que a la postre sería el único tanto del partido. Pese a quedarse el Mancha Real con un jugador menos, en ningún momento dio el partido por perdido, pero el Mar Menor supo mostrarse sólido para mantener el resultado, incluso pudiéndolo ampliar con alguna jugada a la contra. El Mar Menor, que en las dos últimas jornadas se enfrentará a UCAM Murcia y Yeclano en sendos derbis regionales, certifica virtualmente con estos tres puntos su permanencia en Segunda RFEF, aunque no fuese su objetivo a principios de temporada.