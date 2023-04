Yecla acoge una nueva jornada de la Liga Súper Fútbol 8

El Polideportivo Juan Palao Azorín Las Pozas de Yecla acogió la cuarta jornada de la Liga de Súper Fútbol 8 en la que participan once equipos de distintas asociaciones de la Región de Murcia, y que cuenta con el principal apoyo de Fundación Estrella de Levante y Mobel. Anteriormente, esta competición ha pasado por Alhama, Alcantarilla y Cartagena. Esta jornada tuvo como embajador al futbolista Tonete, del Yeclano Deportivo; y también asistieron la alcaldesa de Yecla, María Remedios Lajara Domínguez; la concejala de Política Social, Patricia Soriano Vidal; el concejal de Industria, Pedro Lorenzo; y el concejal de Festejos, José Antonio Marín. En este campeonato compiten deportistas con discapacidad intelectual y ha tenido como novedad en esta segunda temporada la creación de su propio logotipo, con el que se pretende dotar de entidad propia a esta competición y que cada una de las jornadas se celebren en diferentes puntos de la Región.

La jornada inaugural, celebrada en Alhama, contó como embajador con el ex futbolista murciano Juan Valera; en la segunda, celebrada en Alcantarilla, acudió el ex jugador Óscar Sánchez; y en esta última el entrenador del Orihuela, mientras que en Cartagena fueron los ex futbolistas Mariano Sánchez y Toché.