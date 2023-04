Con más dificultades de las que se esperaban, pero el UCAM Murcia CB ha conseguido sumar la victoria ante el Carpus Fuenlabrada (83-64) para mantenerse en la carrera por un billete para Europa la próxima temporada. Y eso que estaba avisado el conjunto universitario ante un rival que disputaba su primer encuentro tras consumarse matemáticamente su descenso a la LEB Oro la pasada jornada. El equipo madrileño plantó cara en el Palacio de los Deportes durante cerca de media hora ante un UCAM al que le costó coger el ritmo del partido hasta que consiguió romperlo por mediación de Nemanja Radovic.

Con 10 puntos en el tercer cuarto, el jugador montengrino fue la tecla que los de Sito Alonso tanto buscaron en la primera parte para hacerle daño a un Carpus Fuenlabrada muy atrevido y que generó demasiados problemas a los universitarios. La defensa planteada por Óscar Quintana a jugadores como Chris Chiozza o Thad McFadden, buscando el dos contra uno, ahogó en ataque al UCAM durante toda la primera mitad después de un parcial de salida de 2-11. Llegó a perder por 11 puntos de diferencia en la primera mitad el equipo murciano, y no parecía tener opción en ningún momento de dar caza a su rival en el marcador.

La dinámica del partido no era del todo buena en el tercer cuarto, lo que empezaba a parecer preocupante. Sin embargo, cuando más lo necesitaba su equipo, apareció Nemanja Radovic y el acierto en el triple del UCAM, con los lanzamientos de McFadden, para tomar ventaja y empezar a allanar el camino hacia el triunfo. Ya en el último cuarto la inercia permitió al equipo universitario cerrar el partido de forma plácida para conseguir una victoria que abre todas las opciones a los de Sito Alonso para optar a la novena plaza en las últimas cuatro jornadas de la Liga Endesa.

La próxima semana el conjunto universitario se enfrentará el miércoles al Lenovo Tenerife (21.30 horas) y el domingo al Río Breogán (12.30 horas) en dos duelos que pueden ser definitivos para ocupar esa plaza.

Primer cuarto

Nadie se esperaba un inicio de así. Estaba avisado el UCAM Murcia de la amenaza de un Carpus Fuenlabrada que jugaba sin presión al descender matemáticamente la pasada joranda, sin embargo, no pudo frenar a su rival en los primeros cuatro minutos y medio con un parcial de 3-11. La presión del equipo madrileño creó muchos problemas al conjunto universitario, forzando pérdidas e impidiendo encontrar la mejor solución en ataque. No estaba acertado cara al aro UCAM y tampoco en la toma de decisiones, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto. Cambió poco el guión, ya que Juan Fernández continuó añadiendo puntos a su casillero y la única vía para mantenerse cerca en el UCAM fue James Anderson (7-13). Hasta cinco pérdidas sumó el equipo de Sito Alonso en ocho minutos, lo que permitió al Fuenlabrada seguir encadenando parciales que rompieron definitivamente el marcador en este cuarto (9-20). Después de probar con Chiozza y Bellas en la dirección, Adronikashvili entró en pista para buscar otras opciones aunque eso no permitió recortar la distancia (12-23).

Segundo cuarto

La falta de acierto desde el perímetro del UCAM, al no anotar ningún triple en sus siete intentos, lastró al conjunto universitario y Samar consiguió el primero del partido para hacer la herida más grande (14-26). Chiozza rompió la mala racha anotando el primer lanzamiento de tres, aunque continuaron los problemas para encontrar la fluidez y el juego colectivo. Aún así, logró dar con la tecla en defensa para evitar que el Fuenlabrada se fuera y dio un mordisco al marcador antes del tiempo muerto de Quintana (20-27). A cinco minutos para el descanso, el UCAM continuaba buscando chispazos para remontar en lugar de la fluidez en el juego, por lo que mantuvo algunas decisiones precipitadas en su ataque (20-28). El Fuenlabrada ahogó a Chiozza con el dos contra uno planteado en defensa, y gracias a eso aguantó en una primera mitad al que al UCAM solo le quedó el consuelo de marcharse a los vesutarios cerca en el marcador (28-34).

Tercer cuarto

Inició el UCAM la segunda mitad con un triple de Anderson y un mate de Pustovyi que le permitieron reaccionar y abrir un partido totalmente distinto (33-34). Las canastas del pívot y de Radovic permitieron al equipo murciano dominar el marcador por primera vez en el partido (37-36), aunque poco duró debido al triple de Lewis y una canasta de Horton (39-43). La dinámica empezó a ser preocupante después de que Lewis consiguiera una canasta fácil sin posición para hacer el 41-45 a falta de tres minutos para finalizar el cuarto, y tan solo Nemanja Radovic era capaz de mantener con vida al UCAM. De hecho, el propio ala-pívot pudo conseguir un resultado más favorable si llega a estar más acertado desde el tiro libre. Fue Radovic el que finalmente empató el partido y un triple de McFadden parecía ser la reacción definitiva que necesitaba el conjunto murciano al ponerse por delante y provocar el tiempo muerto de Quintana (48-45). El Fuenlabrada no bajó los brazos y obligó a seguir esforzándose al máximo a un UCAM que celebró triple de Jelínek que le dio mucho oxígeno. Oxígeno e impulso para que dos triples más de McFadden acabase rompiendo el marcador a favor del UCAM (58-49).

Último cuarto

Un parcial de 7-0 de salida en el último cuarto permitió al UCAM contar la distancia necesaria para no correr más riesgos y apagar a un Carpus Fuenlabrada que ya no consiguió contestar (65-49). El equipo madrileño siguió acumulando minutos sin poder anotar al toparse con un UCAM que ya tenía tomada la medida al partido y puso la velocidad de crucero (68-50). Bellas y Radovic ampliaron la ventaja y el cuadro murciano se dedicó a mantener esa inercia hasta cerrar la victoria para mantener en una buena posición en su 'sprint' final de la temporada por alcanzar la novena plaza y poder sellar así un billete para Europa la próxima temporada (83-64).