Terminó un poco cabizbajo en Argentina por su mal resultado bajo la lluvia -duodécimo- después de un espectacular estreno de curso en Portimao con victoria. Tenía ganas de volver a ponerse al mando del Moto2. Y en Austin, en el Gran Premio de Las Américas, antes de aterrizar el próximo 30 de abril en Jerez, la catedral española, con una carrera inteligente donde con un adelantamiento a nueve curvas del final se deshizo de Tony Arbolino, el triunfador en la segunda cita, Pedro Acosta se convirtió en el primer piloto de la temporada en repetir en lo más alto del podio en la categoría intermedia del Mundial. Pero también importante fue que el motociclismo murciano rozó una gesta histórica, tener dos pilotos en el podio, pero por unos problemas físicos y un adelantamiento de Arón Canet muy discutible, Fermín Aldeguer se quedó con la miel en los labios y se tuvo que conformar con la sexta plaza después de rodar durante varias vueltas en la tercera.

«Sabía que el adelantamiento tenía que hacerlo al final porque al ser un circuito tan físico y tan largo, cometer un error te tira para atrás. He preferido estar toda la prueba detrás y verlas venir», explicó Acosta en DAZN al final de una cita en tierras estadounidenses donde culminó con la victoria un buen fin de semana, ya que en los entrenamientos, una asignatura que ya viene aprobando con asiduidad, fue segundo.

Acosta ya realizó el primer paso por meta en la primera plaza, con Tony Arbolino, que mantuvo el liderato del campeonato gracias a su segundo puesto pero con una renta que ya se ha reducido a siete puntos, y el madrileño Alonso López, compañero de Fermín Aldeguer en el Team Boscoscuro, rodando a su rueda. Pero a catorce vueltas del final entregó el liderato al realizar un recto, uno de esos errores tan comunes que cometen los pilotos en un circuito excesivamente largo. Pese a ello, no se descolgó en ningún momento de sus rivales y un giro después marcó la vuelta rápida para situarse en la tercera plaza. Arbolino, que ganó el Gran Premio de Argentina, y Acosta se marcharon en solitario ante los problemas mecánicos de López, quien se quedó descolgado. Por atrás, el piloto de La Ñora Fermín Aldeguer se colocaba quinto para poco después dar cuenta de Arón Canet y subir a la cuarta pese que corrió mermado por problemas físicos derivados de una caía en la jornada del sábado que puso en duda su participación en la carrera. «El sábado no aguantaba más de dos o tres vueltas seguidas. Sufrí un golpe en las cervicales, apenas pude dormir y me dolía la cabeza, pero sabía que mis sensaciones eran buenas. Salí con muchas ganas para demostrar que podía estar ahí», explicó Aldeguer sobre sus problemas.

La situación se complicó para el mazarronero a cinco vueltas del final, ya que por un problema en el cambio, se descolgó de Arbolino. Pero no tardó mucho en volver a situarse en la primera plaza, en concreto a tres vueltas del final, para después colarse en el final de recta de meta y volver el italiano a la primera plaza. Se mantuvo a rueda en todo momento ‘El Tiburón’, quien esperó su momento, en la última vuelta, para a nueve curvas del final realizar una espectacular frenada que le dio la victoria. Por su parte, Aldeguer sufrió un toque con Canet en la última vuelta, una situación que aprovechó Bo Bendsneyder para hacerse con el podio. La situación molestó bastante al de La Ñora: «No entiendo por qué ha actuado así Canet. En la curva 12 nos adelantó bastante cerrado, pero se fue largo y tuve que levantar la moto. Se fue por fuera pero se metió en la trece y me tocó. Si no hubiese ocurrido eso, podríamos haber quedado tercero y cuarto. Pese a todo, batallé mucho a pesar de cómo estaba físicamente», declaró a DAZN.