El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del Cartagonova para expresar sus sensaciones sobre el encuentro de mañana frente al Mirandés (18.30) y ha repasado toda la actualidad de su equipo comenzando por el momento clasificatorio que vive. "En Segunda División hay tanta igualdad que se ven muchos momentos buenos o malos de todos los equipos y ganar dos partidos seguidos, como nos ha pasado ahora, hace que nos podamos enganchar en la parte alta. Hay que seguir porque igual que ha cambiado para bien puede cambiar para mal", ha afirmado.

El partido contra el Leganés del pasado fin de semana pudo dejar sin opciones al Cartagena en la lucha por el play off después de una mala primera mitad que les dejó en desventaja, sin embargo, Luis no se arrepiente de sus elecciones en el once. "Era lo que había que hacer, pero también hay un rival que nos estudió y nos leyó a la perfección. En la segunda parte mejoramos con Jairo en el lateral y fuimos más ofensivos", ha manifestado. Con Miguelón y Óscar Ureña descartados para mañana, el equipo inicial del catalán tiene varias incógnitas.

La plantilla albinegra está en un punto dulce con muchos jugadores enchufados y casi todo el banquillo en dinámica de juego, no obstante, Carrión no se achaca el mérito. "En este caso, es un poco la actitud de cada jugador. Veo en el vestuario a gente que no juega celebrando el gol del otro día como locos y sé que la gente está muy metida. En los últimos partidos el banquillo nos ha mejorado y eso tiene que tener premio", ha revelado. "El equipo está ganando, bien clasificado y es muy importante que evolucionemos de esa forma. Estoy contento con los que salieron el otro día y se me complica elegir once", ha expresado.

En cuanto al Mirandés, el barcelonés advierte de su peligro. "Es un equipo que me gusta mucho. Tiene una estructura clara con tres centrales que lleva usando tiempo y gente buena por dentro. Me parece que está bien trabajado, con buenos jugadores", ha apuntado. Además, Carrión no quiere caer en el error de desprestigiar a los rojillos por su peso histórico. "A veces parece que le debes más respeto a equipos con más nombre, pero este es de los que más difíciles te ponen las cosas y han dejado de ganar partidos por errores defensivos. Es de los mejores de la categoría", ha concluido el entrenador.