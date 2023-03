Lo que podría haber sido un golpe sobre la mesa del Fútbol Club Cartagena recortando distancia sobre la promoción de ascenso se convirtió en una pesadilla de partido que condenó a los albinegros a decir adiós a gran parte de sus opciones. Un encuentro que comenzó mal, que remontó y que tenía controlado dio la vuelta a base de infortunios, mala suerte y errores. Tras sobreponerse al tanto inicial con goles de Valle y Kiko Olivas, la segunda mitad sólo trajo malas noticias para el Cartagena.

Martos y Ureña cayeron lesionados y los cambios desordenaron al equipo. Sobre todo, la entrada de Pablo Vázquez acabó condicionando enormemente el encuentro: cometió el penalti del 2 a 2 y, a los diez minutos de entrar se marchó expulsado, con cierta rigurosidad, por doble amarilla. En el descuento encontró un ofensivo Villarreal B el tanto de la victoria y otros dos que terminaron castigando en demasía al Cartagena, sumados a la segunda expulsión, de Musto, por el penalti del definitivo 5 a 2.

Inició el encuentro bastante mejor el filial amarillo, aplicando presión sobre el campo del Cartagena y jugando cerca del área y a los seis minutos perforó la meta de Escandell el cuadro groguet, aunque el tanto sería finalmente anulado. Sirvió un córner en corto Sergio Lozano y Tasende se la devolvió en posición adelantada. Cuando volvieron a combinar para el centro del lateral que terminaría en disparo de Iñiguez al palo y en gol de Alberto del Moral, todo fue invalidado por el colegiado por el fuera de juego previo.

Se salvó el Cartagena, pero no espabiló. Sólo dos minutos después llegó el tanto del Villarreal que sí subiría al marcador. Datkovic envió un pase comprometido a Kiko Olivas de un lado al otro del campo en salida de balón y el central malagueño falló en el control con la cabeza para dejar el balón en ventaja a Fer Niño. El delantero robó y se marchó solo hacia el área, escorado a la izquierda, y cuando llegó a línea de fondo la puso atrás a la llegada de Álex Millán. Tan sólo tuvo que empujarla para hacer el 1 a 0.

A partir de entonces sí reaccionó el cuadro albinegro y agarró el balón para hacer daño a su rival. Adelantó sus líneas el Cartagena y pisó campo contrario con buena intención y peligrosidad. No obstante, fue otra ocasión del Villarreal la que desencadenó el tanto del empate. Filtró Adriano un pase perfecto a Fer Niño dentro del área y el punta remató cruzado por bajo para encontrar la parada salvadora de Aarón Escandell. En la contra logró el equipo de Luis Carrión poner la igualada. La pelota llegó a De Blasis en la banda izquierda, condujo con velocidad hacia el área y habilitó a Ureña en el desmarque a la espalda del lateral. El gerundense puso un centro raso perfecto sobre la internada de Borja Valle al segundo palo que, libre de marca, la puso dentro para hacer el 1 a 1.

En los minutos posteriores continuó mejor el cuadro de la ciudad trimilenaria y la gran mejora terminó traduciéndose en el tanto que puso por ventaja al Cartagena a la media hora de partido. De Blasis sirvió un córner desde la derecha a media altura y Poveda trató de rematar de espuela descolocando a toda la defensa. Llegó la pelota a Kiko Olivas mientras bregaba con un defensor y puso el interior de su bota para introducirla en la portería de Iker y poner el 1 a 2.

Un tiro al palo de Alberto del Moral fue la última ocasión de la primera mitad y en la reanudación de nuevo comenzó mejor el cuadro local. Tuvo tres ocasiones en los primeros diez minutos que bien pudieron poner el empate, pero mantuvo la ventaja el equipo albinegro. Datkovic cortó providencialmente un disparo de Correia, Escandell detuvo con un paradón un remate de cabeza de Iñiguez en el área pequeña y Lozano desperdició una contra con mucha ventaja antes de llegar a la hora de juego.

A partir de ahí todo fueron malas noticias para el Cartagena. Martos y Ureña se lesionaron con apenas seis minutos de diferencia y los cambios bajaron el ritmo del equipo. Entraron Mikel Rico, Jansson y Pablo Vázquez por Pêpê, Poveda y Martos y, diez minutos después llegó el penalti que puso el empate, provocado por el central valenciano, recién incorporado. De la Fuente fue el encargado de lanzarlo y transformarlo en gol para hacer el 2 a 2. Continuó la mala racha de Pablo cinco minutos después, cuando empujó a un contrario en la frontal del área y vio, rigurosamente, la segunda tarjeta amarilla que acarreó su expulsión tan sólo diez minutos después de entrar al partido.

La inferioridad numérica obligó a Carrión a introducir a Farru por De Blasis y a renunciar a todo ataque. El tramo final de partido fue de claro dominio local y, aunque aguantó estoicamente el equipo cartagenero, el 3 a 2 llegó en el tiempo añadido. Un centro pasado de Migue dio en el larguero, Carlo la recuperó escorado y encontró a Pacheco en la frontal con un pase bombeado. La empaló de volea perfecta para ajustarla al palo largo con efecto hacia fuera, imposible para Aarón. En inferioridad y con el tanto de la derrota, el Cartagena se lanzó al ataque y, en la siguiente jugada, recibió el 4 a 2. Farru erró un pase atrás y Collado llegó antes que Escandell, fuera del área. El delantero regateó al portero y puso el centro a Forés, que solo la tuvo que empujar ante la defensa debajo de la meta de Calero.

Moría ya el encuentro cuando Nikita Iosifov se plantó solo ante el meta visitante. Musto, que lo perseguía, cometió penalti en carrera sin intención. Aunque Moreno Aragón no señaló nada, el VAR indicó la revisión, que terminó con penalti y expulsión del centrocampista. El propio Iosifov hizo el 5 a 2 definitivo y su irrespetuosa celebración, mandando callar a la afición visitante desplazada, generó la tangana con el encuentro ya finalizado que no pasó a mayores.

La derrota no permite al Cartagena recortar distancia sobre el play off y provoca la pérdida de la octava plaza en favor del Villarreal B. Es la segunda derrota consecutiva del Cartagena, con la que dice prácticamente adiós a sus opciones de llegar a la promoción de ascenso.

El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, compareció ante los medios de comunicación tras el difícil partido de los suyos para analizar el encuentro. En primera instancia, Luis se mostró contrariado por la derrota. «Lo preocupante para mí es cómo se ha ido un partido que tienes controlado con opciones de hacerles daño en transición y se nos va en un detalle», expresó.

También valoró el técnico las lesiones de Ureña y Martos. «Parece que Martos tiene un calambre en el isquio. Ureña tiene un golpe. Veremos en los próximos días, pero es una pena porque estaban haciendo buen partido», comentó.

Fue muy crítico Carrión con el colegiado, Moreno Aragón. «No entiendo nada de nada», espetó. «No entiendo cuándo se pita mano y cuándo no, entonces no hablo. Tampoco entiendo que un contacto como el que he visto en la última jugada sea para tirar a alguien. No ha jugado al fútbol», manifestó. De igual manera se refirió a la polémica final con la celebración de Nikita Iosifov. «Me parece una falta de respeto. Hay gente educada con 19 años y gente sin educación con la misma edad, al igual que con 30. Supongo que se aprende de las cosas negativas», apuntó.

