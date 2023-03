El inicio de la temporada de motociclismo está a la vuelta de la esquina. El próximo 26 de marzo, en el circuito portugués de Portimao, comenzará un curso 2023 con grandes expectativas para la Región, con tres pilotos en la categoría de Moto2 y dos de ellos con aspiraciones a estar en el podio. El mazarronero Pedro Acosta, quinto en 2022 con tres victorias, el murciano Fermín Aldeguer, decimoquinto después de acabar cuarto en dos grandes premios, y el sanjaviereño Borja Gómez, que disputó las dos últimas pruebas después de proclamarse campeón de España de Superbikes, harán que el año para el motociclismo murciano sea histórico, con tres pilotos por primera vez con montura para todas las carreras en la parrilla.

El circuito de Jerez acogerá hoy y mañana miércoles unos test de pretemporada previos a los oficiales que se celebrarán en Portimao el viernes, sábado y domingo de esta misma semana, donde también estarán los pilotos de Moto3, entre los que se encuentra la ceheginera Ana Carrasco.

Hasta Jerez se han desplazado todos los equipos y pilotos de Moto2 para comenzar a preparar a fondo la temporada. Estos serán los equipos y pilotos presentes en Jerez: Elf Marc VDS Racing Team (Tony Arbolino y Sam Lowes) Red Bull KTM Ajo (Pedro Acosta y Albert Arenas), GasGas Aspar Team (Izan Guevara y Jake Dixon), Flexbox HP40 (Aron Canet y Sergio García), Idemitsu Honda Team Asia (Ai Ogura y Somkiat Chantra), Gresini Racing Moto2 (Filip Salac y Jeremy Alcoba), Speed Up Racing (Alonso López y Fermín Aldeguer), Italtrans Racing Team (Joe Roberts y Dennis Foggia), Forward Team (Marcos Ramírez y Alex Escrig), Pertamina Mandalika SAG Team (Lorenzo Dalla Porta y Bo Bendsneyder), Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Lukas Tulovic y Darryn Binder), Yamaha VR46 Master Camp Team (Manuel González y Kohta Nozane), American Racing (Rory Sknner y Sean Dylan Kelly), Fantic Motor (Borja Gómez y Celestino Vietti) y RW Racing GP (Barry Baltus y Zonta VD Goorbergh). Los horarios en ambas jornadas de test serán de diez de la mañana a seis de la tarde.

Cargados de ilusión

El piloto de La Ñora Fermín Aldeguer, a través de su equipo, ha comentado sobre el curso 2023 que «afronto esta temporada con mucha energía, ilusión y fuerza. Durante estos meses he entrenado con mucha dedicación y compromiso, voy a llegar más preparado y en mejor forma que nunca. Tenía muchas ganas de comenzar la nueva temporada y me siento listo para demostrar que soy fuerte y rápido en la pista. Este campeonato será como un nuevo desafío que me ayudará a redimirme de los errores del año pasado. Quiero disfrutar de todas las carreras en mi Boscoscuro», señaló.

Por su parte, el joven Borja Gómez, que realizó como invitado las dos últimas pruebas del año pasado con el equipo de Sito Pons, afronta una nueva etapa con Fantic con un contrato por tres temporadas. El murciano ha comentado que se encuentra «un poco nervioso» antes de comenzar 2023, «pero muy contento porque es un sueño cumplido. He entrenado fuerte y estoy con ganas de que llegue la primera carrera. Estoy muy contento con el equipo, que aunque sea nuevo, es una estructura con una trayectoria de bastantes años. Me siento muy bien con ellos, son como una familia para mí», comentó.

Por su parte, Pedro Acosta, que será uno de los firmes candidatos a lograr el título, apuesta en 2023 por «centrarnos en nosotros mismos y apretar para que salga lo mejor que se pueda y, sobre todo, no repetir los errores del año pasado, pues cometimos muchos que tenemos que intentar que no se vuelvan a producir», ha comentado.