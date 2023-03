No le ha sentado nada bien al Real Murcia el cambio de año. Después de acabar el 2022 lanzado y mirando al liderato, el primer trimestre de 2023 no está siendo el más rentable para un equipo que en las últimas diez jornadas solo ha sumado catorce puntos de treinta posibles. Con solo diez victorias, va sobreviviendo a base de empates, lo que le deja al borde del alambre en su objetivo de conseguir una plaza para jugar el play off de ascenso. Y eso que acumula quince jornadas consecutivas durmiendo en la zona de privilegio.

Sin embargo, esa regularidad en la clasificación no impide que haya dudas, sobre todo porque los tres últimos empates han hecho desaparecer cualquier colchón, viendo como el Barcelona B, con el que tienes pedido el goal average, incluso les sacaba del play off el sábado. De momento, han sobrevivido los murcianistas una semana más entre los cinco primeros, pero si no cambia la dinámica de este 2023, el susto puede llegar más pronto que tarde. Porque solo hay que mirar los diferentes estados de forma de los primeros clasificados. Y el Real Murcia no pasa por su mejor momento. Pese a que solo han sumado dos derrotas en dos meses y medio, los empates están siendo un auténtico lastre. Solo hay que mirar la clasificación de las últimas diez jornadas. Contando solo ese tramo del campeonato, los de Mario Simón, con 14 puntos de 30, ocuparían una modesta novena posición, siendo el peor equipo de todos los que ahora mismo ocupan la cabeza de la tabla. Y es que mientras que la flecha del Real Murcia apunta hacia abajo, la de rivales como Eldense, Castellón, Amorebieta, la Real B y el Barcelona B está completamente mirando hacia arriba. O por lo menos eso indican los números. El líder Eldense, al que se miraba a los ojos en el comienzo de año, ya tiene un colchón de nueve puntos respecto a los granas, y es que mientras que los de Elda han sumado 21 puntos desde que comenzara el año, los de Mario Simón se han conformado con 14. La misma racha que los azulgranas lleva ahora mismo un Amorebieta que se está convirtiendo en el equipo revelación de este Grupo II. Con 21 puntos de 30 están firmando una remontada espectacular para consolidarse en los puestos de play off. De hecho, con 44 puntos, están por delante de los murcianistas (43) en la clasificación. También ha sumado más puntos que el Real Murcia en 2023 la Real B, que se llevaba un punto de Nueva Condomina al empatar en el último minuto. El filial realista ha conseguido en este tramo 19 puntos, mientras que el Castellón, segundo clasificado, también ocupa los primeros puestos de esta clasificación de 2023. Aunque los orelluts no consiguen la regularidad deseada, han asegurado 18 puntos, cuatro más que los de Mario Simón. Quitando al Eldense, consolidado en el liderato y con un colchón de cinco puntos respecto al segundo y de nueve con el Real Murcia, la lucha por el play off está en un puño. Y es que por detrás el Barcelona B pisa los talones a los murcianistas, a los que el pasado sábado incluso enviaba a la sexta posición por diferencia de goles. Los azulgranas también tienen mejores números que los murcianos en estas últimas diez jornadas. Han sumado 17 puntos. El punto conquistado por los granas en Sabadell les permitió salvar la quinta posición, pero, después de tres empates consecutivos y solo tres victorias en dos meses y medio, ya no hay casi margen de error. Sobre todo porque de seguir cediendo puntos, los de Mario Simón pueden llegar al último mes metidos en un auténtico lío y enfrentándose a rivales directos como el Amorebieta, el Castellón y el Eldense. La venta de entradas, a menos ritmo que ante el Barça B Hace una semana, el Real Murcia conseguía congregar a casi 28.000 aficionados en Nueva Condomina. La decisión del club de poner entradas a 1 euro hacía que se colgara el cartel de no hay billetes. Y esa idea quiere repetirse el próximo sábado para el choque contra La Nucía (19.00 horas). Por ello, el viernes el Real Murcia lanzó otra promoción. Los abonados podrán retirar dos localidades por 5 euros, mientras que el precio para el público general será de 5 euros en todas las zonas del campo. Por su parte, la tarifa infantil es de dos euros. Ya hay muchos socios que se han aprovechado de los descuentos, pero el ritmo de la venta de entradas es mucho menor que el de la semana contra el Barcelona B. Tampoco ayudan los últimos resultados de un equipo que acumula tres empates consecutivos y que no está desarrollando su mejor juego. En la tarde de ayer, todavía había localidades disponibles en todas las zonas del graderío de Nueva Condomina. De hecho, quedan hasta doce mil butacas todavía libres. Aunque ha tenido buena acogida la promoción del 2x1, todavía falta un arreón para volver a superar la cifra de los 25.000 espectadores. Se espera que conforme avance la semana y se acerque el encuentro, sean más los murcianos que se animen a volver a Nueva Condomina. Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en las dos tiendas que tiene el club como a través de la web de Compralaentrada. Se mantiene el récord Ante el Barça B se metieron 27.831 espectadores en NC, superándose el récord de asistencia en un partido de Primera RFEF. Y por ahora esa marca sigue en manos del Real Murcia. Aunque estaba en el aire teniendo en cuenta el gran interés por acudir al Deportivo-Castilla del pasado domingo Riazor, finalmente a ese choque del Grupo I asistieron 26.745 aficionados.