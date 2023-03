El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha ofrecido este mediodía sus impresiones previas al encuentro del domingo (18.30) frente al Andorra. En la sala de prensa del Cartagonova, el catalán ha expresado su gratitud con el buen momento de su equipo antes de afrontar un partido vital. "Cuando el calendario parecía más complicado, el equipo ha dado un paso adelante y estamos sacando puntos", ha manifestado. También ha actualizado el parte de bajas de cara al partido. "Ferreiro ha entrenado estos dos días y llegará bien al domingo. Miguelón y Kiko son los únicos que tienen molestias", ha confirmado.

Carrión espera un Andorra "fiel a su idea de juego" en cuanto a posesión. "Tratarán de atraernos para encontrar espacios y correr. Es un equipo que sabe lo que hace y tiene algunas variantes que hemos estudiado para hacerlo lo mejor posible", ha explicado. Sabe Luis que está ante la oportunidad de acercarse al play off y en sus palabras demuestra la intención del equipo. "Va a ser importante si conseguimos ganar. Nuestros rivales por arriba tienen partidos complicados y tenemos la esperanza de recortar distancia con ellos, pero tenemos que mirar a nuestros partidos y hacerlo bien partido a partido", ha reiterado.

Los andorranos no se encuentran en su mejor momento de forma, con sólo dos victorias en los últimos doce partidos desde el enfrentamiento entre ambos de la primera vuelta, pero Carrión conoce su potencial. "Ha habido muchos partidos, como el nuestro allí, en los que no han merecido perder. Han tenido opciones de gol que no han convertido, muchas llegadas con mala suerte y decisiones arbitrales que le han pesado. Hacen muy bien las cosas y con algo de suerte tendrían 6 o 7 puntos más y estaría con nosotros", ha asegurado.

Por último, el entrenador ha manifestado su "alegría y orgullo" por alcanzar los cien partidos en el banquillo albinegro con el de este fin de semana. "Haber estado tanto tiempo aquí significa que las cosas han ido bien. Tengo la esperanza de que quede mucho camino por recorrer porque estamos mejorando día tras día para y queremos llegar a final de liga con opciones", ha concluido el entrenador.