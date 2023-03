El mazarronero Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 en 2021 y quinto en 2022 en Moto2, será esta temporada, que comenzará el próximo 26 de marzo en el Algarve, en Portugal, uno de los máximos candidatos para alcanzar la corona de la categoría intermedia.

Después de un intenso invierno de trabajo, el piloto de KTM ya está listo para volver a enfundarse el mono en un curso que se presenta decisivo para su futuro, ya que tiene el compromiso con la marca austriaca de subir a MotoGP en 2024, aunque son varias las escuderías que han intentado ya hacerse con sus servicios. En un acto en Madrid donde se presentó oficialmente el equipo que promueve la firma cartagenera de cascos MT Helmets, que cuenta con dos pilotos en Moto3, ‘El Tiburón’ hizo balance del año pasado: «No fue un año fácil, la progresión no comenzó siendo la que esperábamos, pero al final hicimos buenas carreras y conseguimos bastantes puntos. No se puede decir qué hubiera pasado de ir mejor las cosas», señaló, para añadir en tono jocoso dijo que «si mi abuela hubiese tenido bigote habría sido mi abuelo», lo que desató las sonrisas de toda la sala en la presentación.

Acosta apuesta en 2023 por «centrarnos en nosotros mismos y apretar para que salga lo mejor que se pueda y, sobre todo, no repetir los errores del año pasado, pues cometimos muchos que tenemos que intentar que no se vuelvan a producir», aseguró.

Sobre los últimos entrenamientos que realizó sobre la motocicleta, el murciano afirmó que «fue una pena que se hiciesen en lluvia porque en realidad no se puede trabajar prácticamente nada, pero ahora no queda nada para comenzar el año», continuó Acosta, quien dijo no estar preocupado por todo lo que se habla de su posible ascenso a MotoGP.

MT, con pilotos extranjeros

El brasileño Diogo Moreira y el malasio Syarifuddin Azman serán los pilotos del equipo MT MSI, que promueve la firma de cascos con sede en Cartagena que también patrocina, entre otros, a Pedro Acosta y Sergio García Dols.

Esta escuadra volverá a participar en el Mundial de Moto 3 con el brasileño Moreira, que afrontará su segunda temporada en el equipo, y cuenta con la incorporación del malasio Syarifuddin Azman ‘Damok’.

Teo Martín, del director ejecutivo del MT MSI, desveló también durante presentación oficial que de cara a 2024 el objetivo de contar también con dos motos en Moto2 y la construcción del MSI Moto, un proyecto que también verá la luz el próximo año y en el que se formarán perfiles profesionales técnicos dirigidos al mundo del motociclismo de competición.