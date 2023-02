Murcia vuelve a celebrar una edición más de la Carrera de la Mujer. ¿Cuál ha sido la evolución en materia de igualdad en la capital desde el año pasado?

Cuando gobiernan personas comprometidas en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, inmediatamente se ponen a trabajar de forma coordinada. Así, todas las concejalías del Ayuntamiento de Murcia toman decisiones pensando en las necesidades de toda la población y, con especial interés, poniendo el foco en las de las mujeres. Hemos convertido la Igualdad entre hombres y mujeres en este Ayuntamiento por primera vez en un servicio propio que acompaña y asesora a los demás. Y destacaría, como hito muy importante, que por fin tenemos a nuestra Policía Local de Murcia, colaborando y con Guardia Civil y Policía Nacional para dar mayor protección a las más de 900 mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de alejamiento por parte de sus agresores.

El programa que hemos preparado para este 8M pone en valor al movimiento asociativo y la prevención y protección en materia de violencias machistas. Desde Juventud organizamos actividades para reflexionar en los espacios jóvenes, desde Cultura muchas de sus actividades y exposiciones son vehículo para visibilizar a las mujeres en una labor de concienciación fundamental, al igual que desde Salud.

¿De qué manera participará la Concejalía de Igualdad de Murcia en este evento?

La Carrera de las Mujeres que organizáis desde La Opinión, (ya sabéis que me gusta ponerla en plural, porque es la carrera de todas las mujeres, diversas y únicas), es un evento necesario porque visibiliza que a la mitad de la humanidad, las mujeres, aún le falta mucho recorrido para disfrutar de iguales oportunidades y derechos. El Ayuntamiento colabora poniendo las camisetas que todas las participantes llevarán en la carrera. Este año se inundarán las calles de mujeres con camisetas blancas que llevan un mensaje en violeta muy potente: ‘Por mí y por todas mis compañeras’. Corremos por nuestro empoderamiento personal, por conseguir nuestros objetivos, pero lo hacemos por las demás también, juntas, apoyándonos, ayudándonos y sin importar qué diferentes seamos o pensemos porque lo que nos une es ser mujeres y reconocernos entre nosotras.

¿Cómo puede el deporte contribuir a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres?

Tratándonos como iguales a las mujeres respecto a los hombres. El deporte contribuye a la igualdad de género siempre y cuando se nos trate igual, ofreciéndonos las mismas oportunidades. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad en este asunto, porque hay que dedicar el mismo espacio a informar sobre el deporte que realizan las mujeres y sus éxitos individuales. Las federaciones deportivas tendrían que invertir el mismo dinero en la promoción del deporte de base y profesional. También las decisiones políticas deben tratar por igual a las mujeres deportistas. Solo cuando se invierta la misma financiación y tiempo en el deporte para las mujeres y hombres, desde todas las esferas, se podrá hablar de igualdad en este ámbito.

En las últimas semanas se han cometido actos vandálicos en los carteles contra la violencia machista de algunas pedanías y barrios de Murcia. ¿Cree que una parte de la sociedad se niega a aceptar la realidad de la violencia hacia la mujer?

Solo unos pocos niegan la evidencia, aunque esos pocos hacen mucho ruido. Ocultan con spray negro el posicionamiento de la inmensa mayoría de la sociedad murciana: que no toleramos las violencias machistas. Desde la Concejalía de Igualdad consideramos que esos carteles sirven para recordar a toda la ciudadanía que no debemos tolerar ninguna manifestación de violencia machista, y además añaden un valor positivo y noble a la ciudadanía al manifestar su rechazo a esas conductas. Ese mensaje no atenta contra nadie. Al contrario, ennoblece y dignifica a la población que manifiesta su rechazo a las conductas deleznables de unos pocos.

La violencia machista afecta cada vez más a la población joven, tanto quien la ejerce como quien es víctima de ella. ¿Qué está fallando en la formación en igualdad?

‘La misma gente’ que vandaliza los carteles en las pedanías niega el machismo y se oponen al cumplimiento de las leyes en esta materia de igualdad y formación afectivo-sexual en los centros educativos. No informar y no formar a las niñas y niños sobre el significado de la igualdad, el valor de los cuidados y la afectividad, sobre la importancia de compartir espacios y el respeto a la diferencia, es favorecer las violencias machistas y las desigualdades. Además, la formación en materia de igualdad debería realizarse en todos los ámbitos de la educación. Cada vez a menor edad se accede al porno, y esto es muy grave. Sin formación, se nos seguirá tratando a las mujeres como objetos y no como sujetos.

Desde el Ayuntamiento de Murcia, todas las actuaciones municipales de formación abordan la igualdad entre hombres y mujeres, visibilizando dónde no han estado presentes las mujeres a lo largo de la Historia, poniendo el foco sobre mujeres pioneras, lideresas y referentes, y reflexionando sobre todo lo perdido por no haber contado con la voz, talento y trabajo de las mujeres.

¿Cree que estamos más cerca de la igualdad real entre hombres y mujeres que hace un año?

Por supuesto, cada día que pasa estamos más cerca, porque cada día más personas descubren y son conscientes de cuáles son las situaciones de desigualdad que existen. Cada día más hombres son conscientes de que ciertos chistes y comentarios sobre las mujeres son agresiones machistas, y de que no tienen que ayudar en casa, sino que es su obligación y responsabilidad. Cada día más mujeres son conscientes de que conciliar no es solo algo que les concierne a ellas. Las empresas están invirtiendo más en igualdad, tomando conciencia y poniendo en marcha servicios y medidas que favorecen la conciliación y fidelizan el talento femenino. Y las administraciones públicas continúan implementando medidas de acción positiva para eliminar desigualdades que aún persisten. Este el camino. Desde todos los ámbito se tiene la responsabilidad y se pueden hacer cosas para avanzar: desde lo personal, lo público y lo empresarial.

Por mí y por todas mis compañeras. Nos vemos el próximo domingo en nuestra carrera, mujeres.