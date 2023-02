Mohamed Katir se ha tenido que conformar este miércoles con el segundo puesto en la prueba de 1.500 del World Indoor Tour Gold celebrada en Madrid, mientras que a Mariano García le pasaron factura sus problemas físicos y acabó último en la distancia de 800 metros.

El muleño Katir llegaba a Madrid dispuesto a dar que hablar, incluso no renunciaba a batir el récord de España bajo techo en el mitin de Madrid, que actualmente está en 3:33:32 en posesión de Andrés Díaz desde 1999. Pero no pudo ser. El murciano salió a por el triunfo y disputó un intenso pulso con el estadounidense Yared Nuguse, aunque en los últimos metros cedió ante su rival que ganó con un tiempo de 3:33.69. Katir acabó en 3:34.32.

El estadounidense Yared Nuguse, con un esprint final sobre la pista madrileña de Gallur, se impuso con 3:33.69 en un duelo muy reñido en los 1.500 metros a Mohamed Katir, en la sexta y penúltima prueba del circuito oro de pista cubierta de World Athletics, en la que Adel Mechaal concluyó tercero.

Nuguse, que ha batido los récords de Norteamérica de 1.500 (3:33.22), milla (3:47.38) y 3.000 (7:28.24) en lo que llevamos de 2023, realizó una carrera perfecta que dirigió a ritmo de récord del mundo su compatriota Erik Sowinski, que ejerció de liebre.

A falta de vuelta y media, Katir se puso por delante y llegó hasta la última curva en primera posición, pero en el esprint final, ante los ánimos del público que llenó la pista de Gallur, Nuguse cambió de marcha y puso la directa hasta la línea de meta parando el crono en 3:33.22.

Katir, que aspiraba a batir el récord nacional bajo techo en posesión de Andrés Díaz desde 1999 con 3:33:32, entró segundo en meta con 3:34.32 y Mechaal, reciente campeón de España de 3.000 con dos exhibiciones en 24 horas, finalizó tercero con 3:34.82. Ambos realizaron marca personal.

El también español Mario García Romo, el actual campeón de España, bronce europeo y flamante plusmarquista nacional de la milla en pista cubierta (3:51.79, 3:35.98 al paso por el 1500), quedó quinto con 3:36.72.

Mariano García, con problemas físicos

Peor día tuvo Mariano García. Avisaba en la previa que llegaba a Madrid con molestias musculares y quedó confirmado durante la prueba de 800 metros. El de Cuevas de Reyllo apenas pudo competir. Quedándose relegado a los últimos puestos desde el principio, finalmente cruzó la meta en la última posición (1:48.56). La victoria fue para Saúl Ordoñez (1:46. 22). Completaron el podio sueco Andreas Kramer (1:46.52) y el español Javier Mirón (1:46.73).

Y es que, un día antes, Mariano García ya explicaba que «correré en Madrid, que no quiero borrarme una vez que estoy anunciado, pero estas molestias las quiero cuidar para preparar el verano. Los meses pasan muy rápido y hay que empezar a trabajar de menos a más para llegar bien a Budapest y si me llaman para una Liga Diamante no hacer el ridículo», comentó.

Esos problemas físicos son los que le han llevado a renunciar al Europeo de pista cubierta de Estambul. «No voy al Europeo de Estambul. Lo he estado hablando con todo mi equipo de trabajo, con Gabi Lorente (entrenador), con los fisios y con Miguel Ángel Mostaza (representante). El año pasado hubo tres grandes campeonatos, en dos me hice con el oro, y este año también tenemos un Mundial al aire libre, en el que me falta conseguir algo importante», dijo el corredor de Fuente Álamo. «Si seguimos arriesgando, al final estas pequeñas molestias pueden ser una gran lesión y no quiero eso porque está el Mundial. Siempre me cuesta recuperar después de un gran campeonato, al final pierdo casi veinte días después, y no quiero que pase eso. Quiero hacer grandes cosas este verano», confesó.