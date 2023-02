El jugador del Real Madrid, Luka Modric, compareció en la previa a la ida de octavos de Champions contra el Liverpool, reeditando la final de la temporada pasada. Su intervención discurrió, más que sobre el partido en sí, sobre su futuro en la entidad madridista. Su renovación está en el aire y para el veterano jugador croata se podría plantear una opción en el extranjero, con Arabia Saudí tentándole, como ya ha hecho con otras figuras de nombre, siendo Cristiano Ronaldo el primer gran contrato efectivo.

"Sobre mi renovación no he hablado con el club, es lo mismo que el año pasado a estas alturas- Estoy muy tranquilo. Siempre repito lo mismo: quiero seguir aquí, me siento bien, quiero seguir en el Real Madrid y debo hablar con el club y ver qué piensa el club. Pero tengo que merecerlo, no quiero que me regalen nada. Si piensan que merezco seguir, me gustaría. Independientemente de lo que ocurra, nada puede cambiar mi relación con el Real Madrid, que es el club de mi vida”, aseguró el croata.

El futbolista madridista puso en valor que lleva once años en la disciplina blanca, donde "la exigencia es máxima". "Que se diga que Toni (Kroos) y yo no podemos jugar juntos después del Mundial y antes lo hacíamos. Hemos jugado mucho y hemos ganado mucho. No me molesta y estoy acostumbrado", dijo sobre su futuro. Ancelotti aseguró que "no lo ha pasado bien en el mes de enero (tras el Mundial), pero va a seguir creciendo".

"Después del Mundial mi plan es seguir hasta la liga de Naciones y después no he decidido aún qué voy a hacer. Quiero terminar esta competición que empecé jugándola. Y luego lo pensaré bien. El Real Madrid no me ha pedido nada, nunca me ha exigido renunciar porque no es el estilo del club. Mi paso por la selección nunca afectó al rendimiento en el club", concluyó sobre su desempeño en el fútbol internacional.