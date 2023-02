ElPozo Murcia o el Jimbee Cartagena son los dos equipos de la Región que compiten en la élite del fútbol sala, y uno de los dos tendrá que decir adiós a las primeras de cambio en una de las citas más importantes de la temporada. Su enfrentamiento del viernes en Granada (17.45 horas, Teledeporte) en los cuartos de final de esta edición de la Copa de España -que arranca mañana- asegura la presencia de uno de los clubes de la Región en las semifinales, pero también la pérdida del otro nada más iniciarse el torneo. Y lo único claro es que la balanza se puede inclinar hacia cualquier lado.

Porque si bien el Jimbee Cartagena comenzó la temporada como un tiro, ahora ha visto como su ritmo se ha visto debilitado. Después de llegar a liderar la clasificación de la LNFS, y de asegurarse su presencia en la cita de Granada a principios de diciembre de manera matemática, el equipo de Duda ahora atraviesa por un bache de resultados en el campeonato doméstico. De hecho, desde que consiguiera su billete para la Copa, tan solo ha ganado un partido de los últimos ocho disputados en liga y presenta tres empates consecutivos, todos ellos con idéntico resultado (2-2).

Todo lo contrario que un ElPozo Murcia que comenzó con demasiadas complicaciones la temporada. Al conjunto de Javi Rodríguez le costó sacar varios partidos adelante, lo que hizo estar más cerca de la zona baja de la clasificación que de la parte en la que el club está más acostumbrado a pelear. Con seis victorias en los últimos siete encuentros, ElPozo ha conseguido situarse en la cuarta plaza y a cuatro puntos del segundo puesto. El único borrón en el historial de los últimos meses es el encuentro de semifinales de la Supercopa ante el Barça de hace apenas un mes, donde el equipo murciano encaró el descanso con un 0-5 imposible de remontar tras una mala entrada a la eliminatoria.

Una lección para afrontar este viernes el encuentro ante el Jimbee Cartagena con todas las alertas encendidas. Sobre todo, porque el Jimbee Cartagena ha superado a los de Javi Rodríguez en las dos ocasiones que se han enfrentado esta temporada. Primero en el choque de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes de Cartagena, donde los goles de Javi Mínguez y Jesús Izquierdo desequilibraron la balanza a favor del cuadro cartagenero (2-1). Y también hace apenas unas semanas, un día antes de conocerse el emparejamiento entre ambos de la Copa de España, al imponerse el Jimbee Cartagena de nuevo en la Copa Presidente de la Federación Murciana al conjunto murciano por 1-3.

Javi Rodríguez: "Si el equipo juega como últimamente, seguro que todo irá bien"

Javi Rodríguez, entrenador de ElPozo Murcia, se mostró ayer confiado en el estado de forma de su equipo para afrontar la Copa de España, que arranca mañana. El equipo murciano se enfrentará en los cuartos de final a un Jimbee Cartagena que se ha llevado los dos enfrentamientos de esta temporada, pero al que espera superar en esta ocasión. «El equipo tiene que jugar como está jugando últimamente, y a partir de ahí seguro que todo irá bien.

En su campo, en el encuentro de liga, arriesgamos con portero-jugador porque ellos no lo iban a hacer y el resultado hubiera sido de empate, mientras que en la Copa Federación creo que fuimos mejores. Pero no ampliamos el marcador con las ocasiones que tuvimos y dos errores nos castigaron», explicó un Javi Rodríguez que también aseguro que la eliminatoria se encuentra a un «cincuenta por ciento», porque «en una Copa de España no hay favoritos».