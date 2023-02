El Cartagena entra en barrena

El partido frente al Levante no era un ultimátum para el Fútbol Club Cartagena, pero así se sentía en el Cartagonova. En circunstancias normales, la derrota de un novato de Segunda frente a un veterano de Primera entra dentro de las normales posibilidades, no obstante, la situación límite con la que el cuadro albinegro llegó al encuentro generó un ‘ahora o nunca’ inevitable, pero inevitablemente perjudicial.

Lo intentó desde fuera el club, llamando a filas a su afición y levantando una prohibición que la tenía de uñas contra la directiva. Volvieron los bombos, pancartas y banderas y volvió el ruido a la grada que tanto echaba de menos el equipo. Lo intentó Luis Carrión variando su once para cambiar la dinámica: Marc volvió a la portería con el brazalete de capitán, Datkovic volvió al centro de la defensa mientras Martos cubría elcarril zurdo y repitió Valle en la punta del ataque con Ureña y Jairo en los extremos, a pierna cambiada. Lo intentaron los jugadores que saltaron de inicio y también los del banquillo, pero de ninguna manera pudo cortar el Cartagena la racha que le tiene nueve jornadas sin conocer la victoria.

Y el equipo no estuvo mal. Controló la pelota de inicio y en una primera parte de menos a más llegó a dominar al Levante. Con cierta timidez cerca del área pudo ponerse por delante en una acción al borde del descanso, sin embargo, la moneda cayó del otro lado tras la reanudación para que fuera el conjunto granota el que se adelantase por mediación de Pubill. La inocencia del Cartagena en ataque no generó excesivos problemas a los visitantes, que sentenciaron en cuanto pudieron tras un grosero error de toda la defensa cartagenera. Imposible con dos goles en dos errores propios.

Aunque Ortuño maquilló, el Cartagena sigue cayendo en barrena sin encontrar el botón que estabilice de nuevo la nave albinegra.

Tanta expectativa generó el partido que fue todo lo contrario cuando comenzó. El calor de la grada no llegó al terreno de juego y ambos equipos se mostraron fríos en una primera mitad casi sin ocasiones de peligro y con un aburrido fútbol control compartido. Destacó en los primeros minutos la posición de Jairo, escorado a la derecha mientras que Ureña se colocó en la izquierda, y cómo generó peligro en los primeros minutos. No obstante, su primera jugada con dos recortes sobre Vezo y Muñoz terminó sin remate, como muchas otras en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Al cuarto de hora lo intentó sin suerte Ureña desde muy lejos antes de que el Levante comenzase a mostrar sus cartas. En la primera de los visitantes, De Frutos rompió a Martos en la izquierda, internó en el área y la puso atrás para Bouldini, que remató de espuela mandándola fuera por el segundo palo. A pesar del aviso levantinista, pasó gran parte de la primera mitad el cuadro de Javi Calleja sin pisar campo contrario ante un ordenado Cartagena, que controló la pelota con calidad.

Cerca de la media hora se movió el partido y llegó el Levante con un centro largo de Muñoz que remató muy escorado De Frutos en el segundo palo. En la siguiente tuvo su mejor ocasión el Cartagena para adelantarse en el marcador: Calero centró desde el perfil diestro, Valle la bajó de cabeza y, tras el rechace de la defensa, Damián Musto conectó una volea perfecta que salió rozando el poste derecho. Tras el misil del argentino se animó por momentos el equipo al compás de la grada, pero varias interrupciones que tuvieron a Damián como protagonista cortaron el avance albinegro.

Musto vio una amarilla incomprensible por mano en la frontal del área en un balón que golpeó primero su muslo y a punto estuvo de ver la segunda en dos acciones consecutivas tras un pisotón sobre Pablo Martínez y un manotazo a Montiel. En esta última, de nuevo en la frontal, Pablo se topó con el larguero en el saque directo de la falta tras un golpeo por sensacional por encima de la barrera.

Varias interrupciones más provocaron un final de la primera parte trabado, pero antes de señalar el árbitro el camino a vestuarios la tuvo el Cartagena en la cabeza de Borja Valle. Recortó Jairo a Campaña, puso un centrochut fuerte en dirección a portería pero se cruzó el de Ponferrada para poner la frente y enviarla por encima del larguero sobrepasado el tiempo añadido.

Las buenas sensaciones de los de Carrión se acabaron nada más comenzar la segunda mitad, cuando llegó el primer gol del Levante. Salió desde atrás Iván Martos con el balón controlado, hasta que perdió el control y la pelota tras cruzar la línea divisoria. Recuperó el Levante y lanzó la contra buscando a Montiel, que aprovechó la descolocación defensiva para filtrar a Jorge De Frutos. El extremo levantinista la puso rasa con tensión al corazón del área, donde Pubill la atacó con intención para hacer el 0-1.

Dolió el tanto en contra, pero no hubo tiempo para lamentos y el Cartagena se lanzó a presionar arriba para lograr el empate. Jairo lo intentó desde lejos sin suerte y el equipo encontró peligro por las bandas, aunque sin finalizar las jugadas. En ese contexto pudo llegar la igualada por mediación de Kiko Olivas, que remató una falta lejana de Pablo De Blasis en el área pequeña con la mala suerte de que su remate picado botó antes de golpear el larguero.

El Levante no conseguía parar el ataque albinegro, pero los de Carrión tampoco asustaban a Cárdenas y para cambiar el rumbo del partido dio entrada el entrenador catalán a Jansson por Musto y a Ortuño por Martos. Los cambios tampoco generaron la diferencia y los remates de Datkovic y Ureña, en dos ocasiones, seguían sin intimidar al guardameta levantinista. Puso toda la carne en el asador el técnico barcelonés introduciendo a Poveda y Sadiku para recibir el segundo gol instantes después. Sacó Cárdenas de portería y, en un imperdonable error en cadena fallaron De Blasis, Datkovic, Jairo y Kiko Olivas para dejar completamente solos a De Frutos y Rober Ibáñez delante de un indefenso Marc Martínez. El primero se la dio al segundo y sentenció el partido el equipo de Calleja con dos errores del Cartagena.

En los últimos minutos tiró de orgullo el cuadro cartagenerista y Ortuño consiguió recortar diferencias a segundos para el final tras un buen control dentro del área y un disparo cruzado, no obstante, el pitido final certificó la derrota del FC Cartagena que supone la octava jornada sin ganar. Se mantiene noveno el equipo albinegro con 34 puntos, los mismos que Tenerife -por delante- Huesca, Oviedo y Villarreal B -por detrás-, aunque ya son 8 los que le separan del play off y 7 los que tiene de colchón con el descenso.

Luis Carrión: «Nuestra posición en la tabla no es la peor del mundo»

El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, atendió a los medios de comunicación tras la difícil derrota para trasladar su opinión del partido incidiendo en los aspectos positivos del juego del equipo. «Poco de lo que diga va a mejorar lo que ha pasado, pero creo que el equipo ha hecho una buena primera parte dominando al Levante. Hemos tenido llegadas con peligro, se nos ponen por delante en una buena acción al comenzar la segunda parte y el equipo sigue intentándolo. El segundo mata el partido porque estábamos muy cansados», afirmó.

Reiteró su idea en varias ocasiones a la vez que valoró la gran efectividad del rival. «Hemos ganado otros partidos con mucho menos, pero el Levante es un equipo de entidad que cuando le das una ocasión no falla. Cuando pierdes todo parece una mierda, pero hoy he visto cosas positivas», comentó.

El entrenador defendió sus cambios en el once y explicó su idea ofensiva. «Borja metió dos goles con un buen partido en Ibiza y entendíamos que el Levante iba a dejar espacio a la espalda. Buscábamos jugar con los extremos a pierna cambiada para encontrar a Borja en diagonal y ha salido más o menos bien, pero no ha servido para ponernos por delante», apuntó.

Por último, Carrión expresó sus ganas y las del equipo por darle la vuelta a la situación. «Hoy no se ha visto a un equipo muerto. El equipo ha trabajado bien en el campo y no ha tenido suerte. Somos igual de capaces que en los dos últimos años de sacar la situación y nuestra posición no es la peor del mundo. El partido de hoy me enseña que podemos hacer bien las cosas», concluyó.