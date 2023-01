La prematura eliminación de Artem Pustovyi en el partido ante el Lenovo Tenerife de la primera jornada del ‘top 16’ de la Basketball Champions League, escenificó un problema que tiene esta temporada el UCAM Murcia: la facilidad de sus ‘cincos’ para cargarse rápidamente de faltas personales. No es un contratiempo nuevo, puesto que en otras temporadas también lo ha vivido. Y aunque no deja de ser algo normal en el baloncesto, la realidad es que los tres ‘cincos’ esta campaña del conjunto universitario, especialmente Pustovyi y Jordan Sakho, son proclives a cargarse de personales rápidamente, originando un problema de equilibrio en el juego.

El UCAM es el segundo equipo que más faltas comete en la Liga Endesa, con una media de 23,6 por partido, y el líder en competición europea, con 24,2. Por tanto, no se trata de un problema del baremo arbitral en la señalización de las faltas personales, sino un estilo de juego del equipo tras 26 partidos disputados este curso.

Pustovyi fue el fichaje estrella para el juego interior el pasado verano. El pívot ucraniano, con pasado en Obradoiro, Barça y Gran Canaria, llegó para aportar centímetros (mide 2,19), algo que en muy pocas ocasiones había conseguido la dirección deportiva. En las últimas semanas ha perdido protagonismo y tampoco juega a su favor que los jugadores exteriores no sean capaces de ponerle balones por el encima del aro. Pese a que fue eliminado prematuramente ante el Tenerife el martes, no es el jugador que más faltas comete. Su ratio es de una cada seis minutos en pista. Sin embargo, en siete partidos ha llegado a cometer cuatro y en cinco ha sido eliminado.

Ilimane Diop, que también está mostrando un rendimiento con muchos altibajos, comete una falta cada cinco minutos medio en pista. En cinco encuentros ha llegado a las cuatro y en dos ha sido eliminado. En las dos competiciones juega prácticamente lo mismo, menos de quince minutos por encuentro.

Y el tercer ‘cinco’, Jordan Sakho, no ha sido capaz de corregir su ya eterno problema con las faltas. Ya el año pasado en el Breogán fue el jugador con mayor promedio de faltas por minutos jugados de toda la liga. Y en el curso actual está en los mismos promedios, con una falta cada tres minutos y medio. El congoleño formado en España ha llegado a las cuatro en seis partidos y eliminado en tres.

Sakho no estará este domingo ante el Cazoo Baskonia por lesión y también se perderá el choque del próximo martes en casa frente al Surne Bilbao en competición europea. Por ello, que Pustovyi y Diop se resguarden de las faltas frente a un rival que no cuenta con un juego interior con excesivos centímetros -el techo es Maik Kotsar con 2,11-, pero con un potencial anotador sobresaliente, será vital. También será esencial controlar el rebote ante un rival que no destaca en esta parcela, donde es de los peores de la Liga Endesa.

Pierriá Henry, fuera del Baskonia tras dar positivo

El Cazoo Baskonia, rival el domingo del UCAM Murcia, está buscando un base para sustituir a Pierria Henry, quien según anunció ayer el club, ha sido apartado tras dar positivo en un control antidopaje y ser suspendida provisionalmente su licencia por la FIBA. La baja del jugador con pasaporte de Senegal ha trastocado la configuración de la plantilla baskonista, ya que Henry jugaba una media de 23:37 minutos en Liga Endesa, en los que aportaba 6,5 asistencias y 7,6 puntos. El Baskonia, que mañana se enfrenta al Efes en la Euroliga, está negociando la contratación de un director de juego de garantías.