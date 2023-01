El Cartagena de Carrión empieza el año 2023 escalando su ‘Tourmalet’

El FC Cartagena se encuentra preparando el regreso a la competición con la vuelta a los entrenamientos con seis días de antelación para el encuentro de Copa del Rey frente al Villarreal. No obstante, el exigente partido a todo o nada en el campeonato copero no es el único reto que tiene por delante el cuadro albinegro nada más comenzar el nuevo año. La vuelta de LaLiga Smartbank será un espinado camino para los de Luis Carrión ya que el calendario asimétrico ha concentrado hasta cinco partidos de vital importancia para el equipo en el primer mes de liga. Copa a parte, muchas de las aspiraciones del club cartagenero pasan por el aguante de las piernas en esta particular subida al Tourmalet.

Empiezan el año los de la ciudad trimilenaria con el partido más duro de toda la temporada. El Villarreal de Quique Setién es el rival de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un duelo del que solo uno puede salir vencedor. En noventa minutos, o ciento veinte, se decide una eliminatoria que puede significar el camino más largo de la historia del Cartagena en la competición copera si alcanza los octavos y la posibilidad tiene al club y a la afición con el corazón en un puño. Para tener opciones de lograr un hito histórico ante uno de los mejores equipos de España, los de Carrión deben dejárselo todo en el campo a cinco días del regreso de la liga. Ese regreso ya tiene rival y no es nada más y nada menos que el Granada de Paco López en Los Cármenes. El exentrenador del Cartagena sucedió a Aitor Karanka en el banquillo nazarí para cambiar la dinámica de un grupo irregular y lucha por encontrarla tras tres victorias, un empate y dos derrotas en sus primeros seis partidos. En la última jornada de la primera vuelta, los rojiblancos cayeron ante el Lugo en un tropiezo importante y ante el Cartegena necesita recuperar el Granada las sensaciones y los tres puntos que le afiancen en el play off. Un combativo Huesca será el siguiente enemigo de los cartageneristas. Los oscenses comenzaron la liga de mala manera por culpa, entre otras cosas, del propio Cartagena, que ganó en El Alcoraz en la segunda jornada. Los del Cuco Ziganda han firmado una buena progresión desde las primeras fechas para acercarse a la zona alta y se encuentran a tan solo cuatro puntos de los albinegros, por lo que el duelo puede marcar las opciones de ambos equipos. Llega después al Cartagonova un Tenerife fuera de sitio en decimoséptimo lugar con 25 puntos. Si quiere repetir en la fase de promoción debe comenzar a sumar de a tres de urgencia y tendrá la intención de hacerlo en la rambla de Benipila. El Ibiza, como farolillo rojo, dará cierto respiro al calendario, aunque el potencial del equipo celeste no puede ser obviado por los albinegros. Tendrá que solventar la papeleta en Can Misses el cuadro cartagenero para no complicarse la vida antes de disputar dos de los partidos más difíciles del curso. Recibe el Cartagena al Levante y seguidamente visita al Eibar en un cierre de primer mes de competición que puede decidir el resto de la temporada. Contra dos de los mejores equipos de Segunda se medirán los de Carrión para demostrar hasta dónde pueden llegar. Dejando a un lado el choque de Copa ningún encuentro es definitivo, pero la serie de seis partidos que tiene que afrontar el conjunto departamental nada más comenzar el año seguro marcará el objetivo de final de temporda. Determinan los seis primeros partidos si el Cartagena puede seguir a rueda de la cabeza o si se descuelga. Salvo una catástrofe muy improbable, la campaña de los albinegros ya es muy buena, pero la posibilidad de hacer historia todavía sigue muy presente. Pepe Reina será titular en el conjunto castellonense en el Cartagonova El veterano portero del Villarreal Pepe Reina señaló que fue «muy bonito y emocionante» volver a jugar un partido de Liga defendiendo la camiseta del club castellonense después de 17 años desde la última vez que lo hizo. Reina, que fichó este verano por el Villarreal donde vive su segunda etapa como futbolista, jugó ante el Valencia su primer partido de Liga de la temporada, ya que hasta entonces solo había jugado partidos de competición europea y de Copa del Rey, en la que repetirá mañana martes en el Cartagonova. El meta jugó su anterior encuentro de liga como futbolista del Villarreal hace 17 años, ya que posteriormente fichó por el Liverpool y desde entonces no había vuelto a jugar un partido de competición liguera en España. «Es muy bonito, muy emocionante, es una alegría inmensa después de 17 años haber tenido la oportunidad de volver a jugar y vivir además el estreno del nuevo estadio. Lo que he vivido será uno de los mejores recuerdos como futbolista que seguro que me voy a llevar», señaló en declaraciones facilitadas por el club.