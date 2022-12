ElPozo Murcia ha llegado a la mitad de la temporada consiguiendo una regularidad delante de su afición que sigue sin poder demostrar lejos de su feudo. Con el objetivo principal de clasificar para la Copa de España ya conseguido, buscarán vencer a Levante a partir de las 20.30 horas (LaLiga SportsTV) en el Palacio para dar una nueva alegría a su afición y tratar de asaltar la sexta plaza, a pesar de la baja de Taynan.

Los de la Región han alcanzado el ecuador de la temporada algo más abajo en la tabla de lo esperado, pero con la tranquilidad de haber convertido el Palacio en un seguro de vida que les permite sumar de tres en tres cada vez que actúan como locales, algo que será clave en el devenir de la temporada a la hora de jugarse los títulos.

Títulos que pronto empezarán a disputarse, pues tras esta jornada y después del parón, ElPozo disputará la Supercopa comenzando por unas semifinales en las que el sorteo le ha deparado como rival al FC Barcelona, el día 7 de enero.

En lo que respecta a esta jornada liguera, el choque será una fiesta en el Palacio en el que los menores de dieciséis años tendrán entrada gratuita y los que vengan con el atuendo navideño más original disputarán el concurso que se realizará en el descanso, destacando además que habrá premios de Terra Natura, lotes Costa Cálida y material del club.

Sobre lo que puede pasar en la pista, es lógico esperar que ElPozo vuelva a tratar de ser dominador desde el inicio como en sus anteriores encuentros en el Palacio, siendo esta vez el rival un Levante muy necesitado que se encuentra tan solo un punto por encima de los puestos de descenso.

El técnico catalán, Javi Rodríguez, pasó por la rueda de prensa previa al choque para comentar los aspectos más destacados, como las novedades en el club valenciano de cara a esta jornada para ponerle el cierre al 2022 ante su afición: «Va a ser un partido en el que nos podemos esperar de todo, ellos han cambiado de entrenador esta semana, intentarán cosas nuevas e iremos con cuidado porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar», aseveraba.

Sobre el sorteo de la Supercopa, destacó que le gusta enfrentarse al FC Barcelona: «Es mejor pillarles a un partido que a dos debido a su amplia plantilla, este año en un partido a cuarenta minutos ya les hemos ganado, es bonito para la afición, para la televisión y para todos», dijo.

Llegados al ecuador de la temporada, hizo autocrítica de lo acontecido hasta la fecha: «Nos han eliminado en Copa del Rey y hemos perdido partidos que no podíamos perder, a día de hoy no me puedo poner más de un 5-6 de nota porque soy muy exigente y quiero que mis jugadores también lo sean, poco a poco estoy encontrando lo que busco», afirmaba.

El conjunto murciano despide el año en la fiesta navideña del Palacio de los Deportes con el principal objetivo de terminar la primera vuelta con una nueva victoria en casa, que ya sería la sexta consecutiva en su feudo, a partir de las 20.30 horas esta noche ante el Levante.