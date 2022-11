El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha asegurado que no pueden tener "ni un bajón" frente al Real Madrid porque "te mata" y ha apelado para ganarle a "tener una creencia grande, un muy buen juego colectivo, intensidad… y que ellos no tengan su mejor día".

El técnico universitario ha enviado ese mensaje este viernes a dos días de enfrentarse al vigente campeón de la Liga Endesa, un rival al que el UCAM CB nunca ha vencido a domicilio después de 26 visitas ligueras. Sito seguirá sin poder contar con el ala pívot estadounidense con pasaporte irlandés Ryan Luther, lesionado; y mantiene dudas en torno al alero James Anderson y tratará de descargar de minutos al escolta Thad McFadden, de 35 años y muy exigido en el plano físico.

McFadden a participado mucho con la selección de Georgia en esta última ventana FIBA, la cual también llevó al ala pívot Nemanja Radovic con la de Montenegro y al base esloveno Urban Klavzar con la de Eslovenia. "Hemos aprovechado el parón para ir recuperando a Ryan y a James y para trabajar aspectos con los jugadores que se quedaron aquí. En la plantilla hay muchas ganas de jugar y más un partido de esta trascendencia y ante un rival de tanto nivel", ha comenzado diciendo el entrenador madrileño.

Además ha indicado que "la participación de James es una incógnita, aunque está cada día mucho mejor y para reemplazar a Thad contamos con jugadores si hiciera falta".

Sobre la posibilidad de incorporar a algún jugador sabiendo que Luther estará entre ocho y diez semanas sin competir, su técnico ha manifestado lo siguiente: "Si no tenemos aquí un relevo es porque no lo hay acorde a nuestro presupuesto, porque a la hora de fichar somos los mejores y lo digo sin ninguna duda y se demostró con la jugada maestra del fichaje de Niels Giffey".

Centrado en el choque a disputar este domingo a las doce y media del mediodía en el WiZink Center, Sito ha destacado el potencial del adversario al que se medirán y ha puesto el foco en el alero Dzanan Musa, su fichaje estelar para esta temporada. "Musa es una de sus grandes amenazas, pero sólo es uno de los muchos peligros que tiene el Real Madrid", ha declarado para, a continuación, decir qué deben hacer para dar la campanada.

"El club nunca ha ganado allí pero sí ha estado a punto de hacerlo varias veces. Para vencer hace falta tener una creencia grande, un muy buen juego colectivo, intensidad… y que el Madrid no tenga su mejor día. Nos conocemos mucho los equipos y no creo que les vayamos a sorprender, pero sí que tenemos que ser regulares durante los 40 minutos y tener fe ciega en nuestras posibilidades. No puedes tener ningún bajón ante un equipo de estas características porque te mata", ha avisado.

En el Madrid Chus Mateo tomó el relevo de Pablo Laso, del que era ayudante, tras una década con el vitoriano en el banquillo blanco. "Lo normal es que Chus haya mantenido lo que ha funcionado con Pablo. De hecho, hay muchas cosas idénticas y es un estilo similar aunque jugando más al poste bajo y yendo a por la canasta en los primeros segundos de la posesión", ha afirmado alguien que sí sabe lo que es superar al Madrid en su casa.

"Como primer entrenador he tenido la suerte de ganarle al Madrid en su pista con el Barça y con el Baskonia y he competido con otros equipos como el Gipuzkoa y el Joventut. Cada partido es diferente y los balances están para verlos, pero no son importantes a la hora de enfrentarte a otro rival y todo puede pasar", ha dejado claro tras el recordatorio.

Sito ha tenido palabras para los hinchas que prevén viajar a la capital de España para ver el encuentro y animar al conjunto murciano. "Quiero agradecerles a los aficionados que vengan a apoyarnos y esperamos que puedan disfrutar viendo a un UCAM CB competitivo", ha comentado.