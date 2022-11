Alerta Musa para el UCAM Murcia

Dzanan Musa fue uno de los jugadores más determinantes de la Liga Endesa la temporada pasada. Terminó la liga regular siendo el más valorado y con la mejor media anotadora en un Río Breogán que acabó el curso en la undécima posición y que consiguió su billete para disputar la Copa del Rey. Su paso por Lugo le sirvió para recuperar sensaciones, aquellas que le permitieron convertirse en otro proyecto de jugador europeo llamado a brillar en este deporte tras su paso por la NBA o un Anadolu Efes en el que coincidió con James Anderson, jugador del UCAM Murcia.

Fue un quebradero de cabeza para la mayoría de defensas de la liga, y eso le llevó a firmar por el Real Madrid este verano. El domingo (12.30 horas, Movistar +) se cruzará en el camino del plantel de Sito Alonso de nuevo. Un rival ante el que mantuvo sus medias anotadoras, con 21 y 22 puntos en sus respectivos encuentros con el Breogán, y en el que se repartieron los triunfos. El UCAM cayó en el Pazo por 94-89 en la primera vuelta, mientras que en el Palacio se impuso por 91-72 en un encuentro en el que Taylor, Webb y McFadden destacaron en la anotación para neutralizar la veintena de puntos lograda de nuevo por alero.

Y eso es lo que intentará de nuevo en el WiZink Center esta jornada el UCAM Murcia. Parar a un jugador que ha caído de pie en el Real Madrid y que se ha aclimatado a la perfección a su regreso al máximo nivel y exigencia. A sus 23 años, Musa es una de las piezas más importantes en este nueva etapa en el club madridista tras asumir Chus Mateo las riendas en el banquillo. El jugador, pese a que no se encuentra entre los líderes del campeonato tras la disputa de siete jornadas, sí que presenta unos buenos números en sus actuaciones con su nuevo equipo, donde también cuenta con una importante influencia en su juego.

De hecho, en sus últimos cuatro partidos de la Liga Endesa ha conseguido repartir un total de 16 asistencias y actualmente presenta una media de 17’7 puntos por encuentro. Además, es el jugador que más veces va al tiro libre de media en un partido y el que más faltas recibe de la liga (38), al que le sigue muy de cerca Travis Trice (37), base del conjunto universitario. De hecho, en sus dos últimos duelos ante el UCAM, correspondientes al curso pasado, contó con diez y once tiros libres, respectivamente.

La baja de Ryan Luther por su lesión en la rodilla, que no le permitirá reaparecer hasta enero, y el hecho de no acudir todavía al mercado de fichajes, hace que el UCAM Murcia se enfrente al Real Madrid el domingo con Nemanja Radovic en el ala-pívot junto a un James Anderson que asumirá ese rol en su regreso al equipo este domingo tras superar una rotura muscular en el gemelo. El alero norteamericano, a priori, no será el encargado de emparejarse con su excompañero en el Efes tras su paso al ‘cuatro’ y ese trabajo será para un Sadiel Rojas que atraviesa por un gran estado de forma en los últimos encuentros. También será importante la aportación de un David Jelínek que ha ido de menos a más con el avance del curso, y que ganará protagonismo en la rotación a partir de ahora desde la posición de ‘tres’ con el cambio de James Anderson al ala-pívot desde este regreso del parón en el calendario por las Ventanas FIBA.

En caso de lograr la victoria en el WiZink Center, ante un Real Madrid con dudas en la Liga Endesa después de caer en dos de sus últimos tres partidos (frente al Baskonia y Casademont Zaragoza), sería la primera vez que el club murciano lograse su primer triunfo en casa del club blanco.