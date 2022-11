ElPozo Murcia ya ha dicho adiós a uno de los tres títulos a los que opta esta temporada, la primera de Javi Rodríguez en el banquillo. En la Copa del Rey, ante un rival de Segunda División y en la tanda de penaltis, los murcianos dijeron adiós al torneo a las primeras de cambio. Un duro palo después de un mal inicio de campaña que tuvo una reacción portentosa con victorias ante el Barça y el Palma, los dos primeros clasificados. Pero el equipo volvió a mostrar su cara mala el pasado domingo ante el Real Betis y el miércoles en Zaragoza.

Tras el encuentro copero, el técnico de ElPozo, Javi Rodríguez, se mostró muy contrariado. «Lo que no entiendo para este equipo y club es que regalemos 20 minutos de partido porque eso no se puede permitir», dijo en primera instancia, para después elevar el tono de sus palabras: «Creo que hay tres partidos en los que hemos competido muy bien, pero no nos vale con hacerlo solo 20 minutos. Somos un equipo que a día de hoy o peleamos los 40 minutos o somos vulnerable. Un equipo como ElPozo no se puede permitir caer en la primera ronda de la Copa del Rey contra el rival que sea. Es un fracaso y así hay que asumirlo. Hay muchos vicios adquiridos en esta plantilla que hay que acabar con ellos», expresó. Después apeló al orgullo: «Somos ElPozo Murcia y hay que seguir hasta el final. Por mucho que se pierda este título, hay que seguir aspirando a lo máximo», pidiendo también el apoyo de la afición en el partido de liga ante Osasuna que se disputará en el Palacio de los Deportes (12.00 horas).