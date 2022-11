Aunque el matrimonio entre Agustín Ramos y Felipe Moreno se hará oficial tras la Junta de Accionistas que el Real Murcia celebrará el próximo 29 de noviembre, tanto el presidente grana como el empresario cordobés quieren llegar a esa cita con todo firmado. Es por ello que será el próximo jueves cuando se rubrique el acuerdo que unirá sus caminos y que les permitirá cogobernar en Nueva Condomina a partir de diciembre.

El pasado viernes el máximo mandatario grana y el ex gestor del Leganés comieron en Murcia aprovechando la visita del segundo por distintos negocios, sin embargo, según algunas fuentes, ese encuentro fue totalmente informal, al margen de las negociaciones. La hora de la verdad será el jueves, cuando toque firmar un contrato que confirmará el compromiso de ambos para convertirse en los máximos accionistas del Real Murcia.

Posteriormente, en la Junta del día 29 se presentará una unión en la que irán al 50% y que espera el visto bueno de los accionistas, que deberán aprobar la ampliación de capital a través de préstamos convertibles hasta diez millones.

Como ya han explicado las partes en algunas de sus declaraciones, cada uno actuará con una sociedad, a través de la cuál invertirán cinco millones en la ampliación que se espera aprobar en la mencionada junta, adelantada a diciembre para poder cerrar el año haciendo un pago a Hacienda que acabe con los embargos. En ese contrato entre Ramos y Moreno queda además detallado qué ocurriría en el caso de que alguna de las partes no cumpla con lo prometido.

Esa firma, prevista para el jueves, pondrá fin a unas negociaciones que comenzaron en el mes de julio, cuando Felipe Moreno, de la mano de Mauricio García de la Vega, se presentaba en las oficinas de Nueva Condomina para informar de su interés por invertir en la entidad grana. De hecho, el exgestor del Leganés ya había dado un primer paso comprometiéndose a comprar las acciones en manos de De la Vega, lo que pondría fin al litigio judicial y abriría la puerta a la llegada de capital sin riesgos de que los tribunales siguieran anulando nuevas ampliaciones.

Aunque hubo diferencias al principio, tanto Agustín Ramos como Felipe Moreno han entendido la importancia de darse la mano y afrontar esta nueva etapa juntos. Desde hace unas semanas ese acercamiento se ha ido viendo y todo acabará con la firma del jueves.

«Lo de Mauricio está resuelto»

El acuerdo entre Agustín Ramos y Felipe Moreno no iría a ningún sitio si no se ejecuta el contrato de compra venta que el empresario cordobés tiene firmado con De la Vega. De momento, aunque realizó un primer pago, las acciones todavía están en manos del mexicano hasta que no se abone el 100% de las cantidades pactadas. Fuentes del Real Murcia aseguraron a esta redacción que eso no será ningún problema. «Felipe lo tiene todo controlado. Está completamente resuelto», explicaban a este diario, añadiendo que el ex del Leganés ingresará el dinero que falta cuando la Junta apruebe la ampliación de capital.

Una vez que se complete el pago, Felipe Moreno pasará a tener en sus manos las acciones que ahora mismo están a nombre de Iconos Nacionales. A partir de ahí, ya se podrán retirar todos los procesos judiciales iniciados por el mexicano y que pretendían anular las últimas ampliaciones de capital. De hecho, la Audiencia Provincial ya resolvió sobre la de 2018, declarándola nula.

Habrá que esperar para ver si Felipe Moreno adelanta el pago a la semana que viene, asegurándose tener las acciones a su nombre para la Junta, o espera a que se apruebe la ampliación. En este último caso, la duda está en si acudirá Mauricio García a la cita con los accionistas o si cederá un poder al cordobés.