El Odilo FC Cartagena sufrió su segunda derrota consecutiva fuera de su pista (62-56), en esta ocasión en la pista de L’Horta Godella, que cuenta con un plantel plagado de jugadores que pertenecen a la cantera del Valencia Basket. Después de derrotar el pasado miércoles en el estreno en casa al filial del Gran Canaria, los de Gustavo Aranzana llegaban a tierras valencianas con la novedad de Albert Odero, quien no pudo jugar las dos primeras jornadas por no tener su pase internacional. La escasa aportación de Sergio Mendiola, que no anotó, y el pobre 34% de acierto en lanzamientos de dos puntos, provocaron la derrota cartagenerista ante un rival liderado por el escolta Álex Bellver, quien ya ha disfrutado de minutos en Liga ACB.

Los blanquinegros fueron por delante en el marcador con ligeras ventajas hasta el final del tercer cuarto, pero en el último se vinieron abajo y encajaron un parcial de 23-14 que dio la vuelta al marcador. La igualdad fue máxima en un primer período que acabó con empate (18-18), para después alcanzarse el descanso con 29-31. El tercero estuvo marcado por los continuos errores en el lanzamiento por parte de ambos conjuntos, para entrar en el último con una renta de solo tres puntos (39-42). Isaiah Powell, que aportó 12 puntos, mantuvo a los visitantes, pero la explosión de Bellver, autor de 9 puntos en el último cuarto, terminaron por decantar un encuentro que tuvo en varias fases controlado el Odilo Cartagena, que el próximo domingo, a las doce de la mañana, recibirá al Hestia Menorca.