"Felipe Moreno tiene las puertas abiertas, pero la orquesta ya está dirigida"

Estabilidad y tranquilidad. Son las dos cosas que no se cansó de reclamar ayer Agustín Ramos para el entorno institucional que rodea al Real Murcia. El presidente del club pasó revista en su encuentro con los medios de comunicación sobre la actualidad de la entidad y trató de sofocar cada fogonazo que ha podido alterar el día a día este verano. Agustín Ramos se mostró firme ante los movimientos que «buscan desestabilizar» su gestión económica a la hora de confeccionar la plantilla que afrontará el sábado su estreno en Primera Federación y también reclamó tranquilidad por lo que está por venir, como parece que será la llegada de Felipe Moreno tras el acuerdo con Mauricio García de la Vega por su paquete accionarial. «Felipe Moreno tiene las puertas abiertas del Real Murcia, pero la orquesta ya está dirigida», expresaba ayer el presidente.

Y es que si algo dejó claro Agustín Ramos es que el Consejo de Administración es el que lleva la batuta del club en todos los aspectos. El desembarco de Moreno, exdueño del Leganés tras su venta el pasado junio, parece que está prácticamente hecho. Tan solo falta darle forma a todos los aspectos que engloban a esta operación, como puede ser su entrada a través de un ampliación de capital o la necesidad de que finalice el entramado jurídico que rodea al paquete accionarial por el que ha llegado a un acuerdo con García de la Vega. Aún así, el presidente grana llegó a afirmar que «a principios de septiembre» podría producirse este hecho. Pero en lo que fue claro ayer Agustín Ramos es que el exudeño del Leganés llegará para ser un apoyo más y no para sustituir a nadie, después de que ambas partes ya hayan limado las primeras asperezas en este pre-inicio de convivencia.

«El club se ha revalorizado con el ascenso a Primera RFEF y hay muchas personas, empresas o fondos que preguntan. En el caso de Felipe, es un amigo que me llamó y me dijo que quería ayudar. Vamos paso a paso, pero no tenemos todavía nada en concreto con él», aseguró Agustín Ramos, quien poco después dejó claro que todavía es el club el que debe asumir sus responsabilidades tras el presunto interés de Felipe Moreno por iniciar conversaciones con el resto de actores en el entorno económico. «Felipe Moreno puede hablar negociar y hablar con cualquier accionista. Pero él ahora mismo es un invitado, no es una persona que pueda decidir o tomar decisiones en nombre del Real Murcia. No ha sido muy afortunado por su parte eso, porque primero tiene que estar dentro del club», comentaba Ramos.

Se espera alcanzar los 11.000 abonados tras el inicio del curso El Real Murcia comunicó ayer que actualmente se han vendido 8.979 carnés para la temporada 2022-2023 que arrancará este mismo sábado en Nueva Condomina frente al Calahorra (21.30 horas). No obstante, desde el club confían en poder alcanzar la cifra de once mil abonados en las tres próximas semanas que puede durar más la campaña, ya que está previsto que se cierre para mediados de septiembre. El club grana afrontará dos salidas consecutivas ante el Intercity y la Real Sociedad B, para después afrontar su segundo partido en casa el 18 de septiembre frente al Numancia.



No obstante, esto no ha sido un impedimento para que ambos mantengan la buena sintonía y se continúe con el proceso para su llegada. «Lo hablamos tan solo dos minutos, le dije que teníamos que cuidar las formas de hacer las cosas e ir por el camino adecuado. Estamos en contacto continúo. Tan solo que, si hay que hablar con Hacienda, va a ir el club porque todos los que componemos el Consejo somos un equipo. No puede venir con intención de dirigir la orquesta, porque la orquesta ya está dirigida. Vendrá a aportar y estamos encantando de que venga. Pero el camino hay que iniciarlo bien», comentó Agustín Ramos.

Pero si algo le ha hecho daño al presidente del Real Murcia ha sido los que han intentado «desestabilizar y generar incertidumbre» a su gestión con ataques sobre el presupuesto de la plantilla para el curso que se iniciará el sábado después de ser capaz de poner al corriente a la institución en los pagos del día a día. «Después de mi entrada en la que hice frente a un déficit de 500.000 euros, la realidad es que a partir de ese momento hemos podido dotar al club de una estabilidad económica. Conseguimos rebajar la deuda con unos ingresos de 700.000 euros que yo mismo aporté y poner el Concurso de Acreedores prácticamente al día, a falta de 150.000 euros que se aportarán esta semana para conseguir el auto de cumplimiento», explicó Ramos y añadió que «he sentido una tremenda decepción al generarse una corriente contra el proyecto que dirijo en el Real Murcia, así como la puesta en peligro de los desembolsos realizados».

Las frases «Tenemos un presupuesto de un millón y medio de euros, es nivel medio para la categoría» «Molina tenía una idea de proyecto y el club tiene otra más potente» « Quique Pina es representante de jugadores, no está dentro del Murcia» Agustín Ramos, presidente del Real Murcia

Sobre este tema, tras varias incorporaciones que han elevado el nivel de la plantilla, como es el caso de Pedro Léon, el presidente continuó su discurso. «El presupuesto se ha hecho en base a los ingresos que van a haber en la Primera RFEF, sin comprometer nada del club. Eso sí, intentando conseguir el objetivo, que es al menos buscar la posibilidad de ascender. Tenemos un presupuesto de un millón y medio de euros y es bastante ajustado. Sí es cierto que unos jugadores cobran más que otros, pero esto es algo normal que ocurre en el fútbol profesional o en el casi profesional. Tenemos un presupuesto medio en la categoría, que creo que es lo correcto y donde tenemos que estar», expresó Ramos.

«Cualquiera que quiera saber algo sobre esto solo tenía que hablar conmigo, y se le hubiera informado sobre cualquier duda. De hecho, algunos accionistas me llamaron, me preguntaron y se les atendió perfectamente. Hay transparencia total y absoluta, por lo que nos tienen que dejar trabajar y no desestabilizar al club. Lo más importante es la institución, que está por encima del presidente, por lo que hay que respetar a la institución», comentaba Agustín Ramos ayer en la sala de prensa del estadio murcianista.

«Contento» en el plano deportivo

El presidente del Real Murcia se mostró muy contento por la forma en la que el equipo encarará el primer partido de liga este sábado en la Nueva Condomina (21.30 horas) frente al Calahorra, después de una pretemporada ilusionante en la que el conjunto grana no ha perdido un solo amistoso. «Estamos muy satisfechos con la pretemporada realizada. Ha sido muy ilusionante para nosotros y para la afición, a la cual agradezco su presencia en Pinatar Arena. Se ha hecho un equipo muy competitivo e ilusionante. Estamos convencidos de que con este equipo podemos disfrutar y podamos optar al fútbol profesional», dijo.

No obstante, Ramos también supo asumir los errores cometidos este verano, como el fichaje un Borja Martínez que, en palabras del presidente, no tenía el «apto» por los médicos tras dos reconocimientos médicos. «Cuando un jugador no está apto, el jugador no sigue. Aquí se ha hecho mal porque desde la Comisión Deportiva intentamos darle quince días más para que se recuperase y no teníamos obligación. Entonces, el jugador se consideraba empleado nuestro y no era así, y así ha venido este lío», afirmó.

Además, tanto el consejero Antonio Pedreño, como el presidente grana, hablaron sobre la marcha de Manolo Molina y el papel de Quique Pina a la hora de confeccionar la plantilla. «Manolo Molina no está en el Real Murcia porque él no quiere. La diferencia es que él tenía un proyecto y e club tiene otro más potente e ilusionante. Ahora mismo no hay figura de director deportivo, hay una secretaría técnica más la comisión deportiva y el visto bueno del entrenador», comentaban y añadían, por su parte, que «Quique Pina no está en el Real Murcia. Él es un representante de jugadores que quiere mucho al Real Murcia y que ya ayudó el año pasado con Zeidane y este año igual. Si en algún momento tuvo posibilidad de que entrase, se respetó a muerte la decisión de Molina de que no entrase Pina a esa Comisión Deportiva», dijo Ramos.