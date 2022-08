El Fútbol Club Cartagena se enfrenta al Huesca en el Alcoraz el domingo y el entrenador albinegro, Luis Carrión, ha atendido a los medios de comunicación en sala de prensa para trasladar sus sensaciones sobre la situación actual de su equipo y sobre el rival. El entrenador ha comenzado valorando el primer encuentro de la temporada, en el que el cuadro albinegro cayó frente a la Ponferradina con varios errores defensivos evitables. "El año pasado hubo muchos partidos iguales al del otro día en los que llegaron tres veces y nos metieron tres goles. Tenemos que evitar eso siendo un equipo compacto, pero con nuestro modelo vertical que ataca la portería contraria", ha afirmado.

En la misma línea, Carrión saca conclusiones positivas a pesar de la primera derrota del año. "Llegamos veinte veces a portería con ocasiones suficientemente claras para hacer goles. El partido no es tan desastroso a pesar de que no estuvimos finos en situaciones defensivas", ha apuntado el entrenador.

Ante la primera salida del curso, Luis no se obsesiona con los partidos como visitante a pesar de que la temporada pasada fueron un importante lastre para las ambiciones del equipo. "No tengo una losa mental con los partidos de fuera de casa. Voy a Huesca a intentar ganar y no pienso en lo que pasó el año pasado. Cuando acabe el año sacaremos conclusiones. Da igual donde hagamos los puntos, pero queremos hacerlos. Fuera siempre cuesta más, pero mis jugadores tienen que tener cero losa mental", ha asegurado.

Sobre el Huesca del 'Cuco' Ziganda, Carrión apunta que es "un equipo bien trabajado con 4-4-2 y buenos movimientos ofensivos" que complicarán la vida al Cartagena. "Tienen bloques sólidos difíciles de penetrar y ponen dificultad a la hora de elaborar con buena presión", ha aseverado el técnico, demostrando tener estudiado al rival.

Por último, el catalán ha tenido un momento para hablar sobre un posible refuerzo de última hora, aunque asegura estar contento con su equipo. "La dirección deportiva está pendiente de todas las posibilidades, pero no necesitamos nada concreto. Estamos bien en todas las posiciones y el domingo saldrá un buen equipo", ha concluido.