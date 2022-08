Santi Jara, el más listo de la clase

El Real Murcia tiene un problema en la operación salida. Y es que, a Mario Simón le sobran cuatro jugadores en la plantilla. En su cabeza, ya son tres los elegidos. Esta misma semana comunicó a Boris, Fran García y Dani García que no contaba con ellos, todo una sorpresa, pues desde la dirección deportiva, con Manolo Molina a la cabeza, no le habían comunicado nada al respecto con anterioridad.

Antes de que dieran comienzo los amistosos, en todas las papeletas aparecía el nombre de Santi Jara como cuarto en discordia. La multitud de fichajes en los extremos en el Real Murcia hicieron que la figura de Santi Jara se quedara en un segundo plano. Pero los encuentros de pretemporada han dado un giro de 180 grados a la situación del extremo manchego. El nivel que está dando Santi Jara en los cinco amistosos que ha disputado el Real Murcia ha sido de notable en todos. Incluso hizo un buen gol de volea ante el Tenerife, el tanto que cerraba la cuenta (3-0).

El nivel que está mostrando ha hecho que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico no vean su descarte como la mejor opción. Y es que, un Santi Jara en forma, puede ser muy útil a la plantilla y en muchos papeles. Su puesto en el once está complicado con la llegada de Pedro León, dueño y señor de la banda derecha. Por la banda izquierda, la competencia por el puesto de titular parece que irá por Zeidane y Loren Burón, quien también está dejando muestras de su calidad en esta pretemporada.

Está siendo una de las noticias más positivas de los amistosos

Santi Jara ya es un jugador con mil batallas y con una amplia experiencia en el fútbol modesto. A sus 31 años, acumula siete temporadas en la antigua Segunda B, media en Primera RFEF con el UCAM y otra media con el Real Murcia en Segunda RFEF. El manchego es todo un veterano de guerra que perfectamente que su nombre estaba ligado a una salida. Y como ya ha vivido unas cuantas pretemporadas en su piel y sabe de qué va el tema, Santi Jara ha decidido dar el 200 % antes del comienzo del curso para poner en un aprieto a todos. Y es lo que ha hecho. A base de buenas actuaciones, se ha ganado un hueco en el equipo y ahora parece que está cerca de lograrlo, todo lo contrario a lo que era hace un mes.

Santi Jara llegó a mediados de la temporada pasada en el mercado de invierno debido a la dificultad que tenía el Real Murcia de generar en tres cuartos de campo. Su llegada supuso un alivio, deando muy buenas impresiones en la banda derecha, aunque poco a poco fue perdiendo esa chispa. Esta temporada era uno de los elegidos para abandonar el barco, aunque su renovación automática en caso de ascenso por una temporada más era una dificultad añadida.

Las buenas actuaciones del extremo en los encuentros veraniegos han provocado que Mario Simón dude acerca de su marcha

Ahora, en la recta final de la pretemporada, la idea ha cambiado respecto a su figura. El manchego vuelve a estar bien visto y los focos apuntan a otros. Armando Ortiz vuelve a estar en duda después de no firmar una buena pretemporada. Su salida es complicada, pero su nombre es uno de los que están en las quinielas. También está en el ajo Borja Martínez, uno de los recientes fichajes en este mercado. El extremo no ha debutado aún con la elástica grana el estar lesionado. No pasó el reconocimiento médico y, aunque la recuperación va bien, suena como posible descarte para cuadrar las fichas ante la más que probable llegada de más futbolistas.

La pretemporada del Real Murcia está yendo mejor de lo esperado. Aún no ha perdido ningún partido y en el último, ante el Alcorcón, pese a no conseguir el triunfo, las sensaciones fueron muy positivas. Son muchos los nombres destacados en los amistosos veraniegos, como Arnau Ortiz, Loren Burón, Pedro León, Pablo Ganet, o toda la defensa en general. También hay que añadir a esa lista Santi Jara, que está demostrando que dando su máximo rendimiento, puede tener un papel muy importante en Primera RFEF.