Ayer tuvo lugar la presentación de Pedro Torres como nuevo jugador del UCAM Murcia. El jugador procedente del Águilas ha firmado con el club universitario por una temporada para ayudar al conjunto azul y dorado a conseguir el ascenso a 1ªRFEF. El joven jugador de Santa Pola viene para reforzar el medio del campo. La presentación tuvo lugar en el estadio La Condomina y en el que el jugador habló sobre muchas cosas, el porqué tomó la decisión de venirse al UCAM, y que está preparado para darlo todo por este club.

Pedro Torres se quedó atónito con el resto de la plantilla que conforma el conjunto de la Universidad este año. «Me ha sorprendido mucho el vestuario, desde que llegué hemos estado todos muy unidos», comentó el nuevo fichaje del UCAM sobre la buena acogida que tuvo por parte de su nuevo equipo.

El nuevo fichaje del UCAM Murcia no dudó ni un segundo en venirse al club murciano, y la persona determinante en esa decisión fue Molo, el entrenador del conjunto universitario, quien contactó con el jugador para hablarle del proyecto que tenía entre manos. «Molo me llamó a principio y yo tenía otras cosas, pero lo conozco y sé como es su filosofía y por eso me vine, porque sé que aquí puedo seguir creciendo y aprendiendo como futbolista», comentó Pedro Torres.

El futbolista sabe que unos de las metas del club este año es volver de nuevo a 1ª RFEF, pero de momento no quiere pensar en ello. «Hay un objetivo claro, pero tenemos que trabajar duro, no podemos pesar ya en el ascenso, tenemos que esforzarnos al máximo y prepararnos para tener un buen comienzo de temporada», comentó el jugador de Santa Pola.

Además de la presentación de Pedro Torres, el UCAM Murcia anunció la renovación con Casser. La compañía de seguros vuelve a estar otra temporada más apoyando al conjunto universitario, y ya son cuatro años en los que UCAM y Casser van juntos de la mano.

El UCAM Murcia ya lleva dos partidos de pretemporada, una victoria ante La Nucía, y una derrota ante el Alzira. El próximo compromiso universitario será mañana ante El Palo en el estadio Besoccer La Condomina.