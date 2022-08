Empate del FC Cartagena en su octavo y último encuentro de preparación. El Tenerife, con los exalbinegros Dauda, Jurado y Elady, que no jugó, fue mejor en el partido aunque no estuvo fino de cara a puerta y solo concretó una jugada por mediación de Ethyan. El cuadro albinegro, por su parte, generó poco, pero marcó en su única ocasión clara gracias a Borja Valle. Finaliza la pretemporada y los cartageneristas se centran ya en la primera jornada de liga, el próximo lunes 15 de agosto frente a la Ponferradina en el Cartagonova.

El cuadro tinerfeño comenzó mejor en la primera mitad y conservó la pelota en los primeros minutos haciendo correr al conjunto de Luis Carrión, aunque no generó peligro por el buen orden que dispuso el Cartagena. Quisieron jugar los albinegros, pero las imprecisiones en el pase generaron pérdidas peligrosas y contragolpes del Tenerife. Así comenzaron a llegar las ocasiones para los azulones y Ethian tuvo el primero tras un centro a media altura que remató fuera obstaculizado por Kiko Olivas. El primer acercamiento del Cartagena llegó tras una falta en la frontal que De Blasis golpeó demasiado fácil para Soriano.

Shashoua, que fue el mejor del Tenerife, encontró muchos espacios entre la medular y la defensa y los explotó a la contra. Tras una pared dentro del área, un tiro suyo se marchó bloqueado y, minutos después, una contra conducida y finalizada por el británico obligó a Marc Martínez a emplearse a fondo. Los albinegros lo intentaron pasados los primeros veinte minutos, pero faltó precisión en campo contrario. Solo Franchu dejó un destello con una buena jugada por derecha y un centro que Sadiku no consiguió conectar.

El guion no cambió y las ocasiones del Tenerife siguieron sucediéndose cada vez con más peligro. José León la tuvo de cabeza en una falta lateral y después de la media hora llegó el primer tanto tinerfeño. Shashoua caracoleó por la derecha, entró al área y cedió el balón al canterano Ethyan, que golpeó por bajo ajustado al poste derecho de Marc Martínez para colocar el 0 a 1. Hasta el descanso, el Cartagena fue un quiero y no puedo y las contras azulonas continuaron, incluso Shashoua pudo poner el segundo gol tras el pase de cuchara de Corredera dentro del área y el recorte sobre Marc, pero inexplicablemente no encontró portería.

En la segunda mitad empezó con el pie derecho el Cartagena, y es que, a los cinco minutos de la reanudación logró el empate Borja Valle, que ingresó por Neskes en el descanso. Pablo De Blasis golpeó mordido desde lejos y Borja Valle, muy vivo dentro del área, recogió el balón, se plantó ante Soriano y definió a un lado con calma. Además de poner el tanto del empate, la entrada de Borja Valle mejoró sensiblemente al equipo y le aportó orden en la segunda parte, pero no consiguió crear lo suficiente como para ganar el partido y las mejores ocasiones también fueron para los chicharreros.

Ethyan González pudo hacer su segundo gol tras un robo que lo dejó solo ante Marc Martínez, pero el canario golpeó fatal perdiendo la ocasión. Dauda, que debutó con el Tenerife, dejó un feísimo gesto con un fuerte pisotón sobre De Blasis y una buena ocasión para su equipo, pero Jurado, el otro exalbinegro del Tenerife, se topó con Marc Martínez.

El final de partido se calentó por culpa de varias entradas de ambos equipos y no se jugó demasiado en los últimos minutos. El FC Cartagena termina así su pretemporada particular de ocho encuentros y ya espera la llegada del inicio liguero el próximo lunes 15 de agosto frente a la Ponferradina.