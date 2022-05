Sito Alonso: "Lo más sencillo hubiera sido abandonar ahora el UCAM Murcia"

Será la cuarta vez que Sito Alonso inicie una temporada a cargo del banquillo del UCAM Murcia CB desde su llegada en enero de 2019. El madrileño aterrizó ese año en el Palacio de los Deportes con el objetivo de lograr la permanencia, y ahora tiene a tiro convertirse en el entrenador con más partidos al frente del club murciano en la liga ACB. Solo le separan 16 encuentros para superar los 124 de José María Oleart, por lo que podría lograr este récord a mediados del próximo enero. Justo cuando se cumplirían cuatro años de su incorporación. Pero lo cierto es que el vínculo entre Sito Alonso y el UCAM Murcia es más estrecho conforme avanza el tiempo, y eso es algo que pesó cuando el técnico tuvo que volver a tomar una decisión sobre su futuro.

«La situación más sencilla hubiera sido abandonar ahora, porque las expectativas son mucho más altas. El equipo ha conseguido hacer creer a la gente que el objetivo vuelva a ser el mismo, como clasificarte para la Copa del Rey o permanecer durante 26 jornadas en posiciones de play off. Por todo eso que se ha generado es por lo que tengo que seguir aquí. Tengo que dar la cara cuando más difícil va a ser, cuando más nos van a exigir. Además, teniendo una competición europea de por medio y con nuestro presupuesto, que no es que sea malo o bueno, es el que es, pero es un proyecto serio y eso se encuentra en pocos sitios. Lo que sentimos todos el año pasado es algo que merece la pena seguir apostando por ello», explicaba ayer Sito Alonso en su encuentro con los medios tras el anuncio de su renovación la pasada semana.

Tenía claro el técnico madrileño de prolongar su camino, al menos, una temporada más con el UCAM Murcia y fue una decisión que tomó unos días antes de acabar la temporada, antes de la reunión decisiva que se produjo la pasada semana con el director general Alejandro Gómez. «Después del partido frente al Joventut renové aquí. Ese día renové. No se lo dije a Alejandro, pero él ya me había dicho que quería que continuase. Ese día no fue fácil, porque ocurrieron cosas antes, durante y después del partido que me hicieron querer renovar aquí inmediatamente. Lo tenía pensado ya antes de los dos últimos partidos y se lo dije a mi familia, que me quedaría pasara lo que pasase porque estoy donde quiero estar y eso es algo fundamental», explicó Sito Alonso.

El entrenador universitario también dio algunas pinceladas sobre la próxima temporada en la que el club ya se encuentra trabajando para confeccionar una plantilla que afronte de nuevo dos competiciones en una misma campaña. «Quiero que los aficionados se llenen de ilusión otra vez, que tengamos a dos o tres jugadores con los que ellos ‘flipen’ y les puedan hacer soñar» y añadió que «este año solo puede estar en el equipo gente especial, que tenga un empaque para aguantar este tipo de presión, es fundamental que nadie sienta miedo, sino que sientan respeto, responsabilidad, valentía... y que haga un doble esfuerzo en las cosas que hay que hacer este año al jugar en Europa y en la Liga Endesa».

En esta misma línea, Sito Alonso comentó que «hay que construir desde la positividad y que en la base del equipo haya gente que siga creyendo en la estructura del UCAM. El objetivo no es ir a la Copa o al play off, el objetivo es que se siga hablando de nosotros este año» y añadió que «por eso creo que ha sido una de las temporadas más exitosas de mi carrera, porque nunca se había hablado tantas veces de lo que estaba pasando con el UCAM, tanto para lo bueno como para lo malo, pero hemos estado siempre en el foco y mantener eso tiene una dificultad grande».