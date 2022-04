Fermín Aldeguer sobrevive en un gran premio accidentado

El estadounidense Joe Roberts inauguró su palmarés deportivo al vencer el Gran Premio de Portugal de Moto2 pero que resultó muy accidentado al mostrarse una bandera roja cuando hasta diez pilotos se fueron por los suelos en la segunda curva del trazado, tras comenzar a llover. El murciano Fermín Aldeguer acabó en la séptima plaza, mientras que Pedro Acosta no pudo salir en la segunda carrera después de caerse en la primera.

Junto a Joe Roberts en el podio le acompañaron el italiano Celestino Vietti, líder del mundial, y el español Jorge Navarro, que logró su primer podio de la temporada, en una carrera que apenas pudieron acabar la mitad de los pilotos de la categoría, quince.

La lluvia jugó una primera mala pasada al final de la recta de meta, en la segunda curva, que literalmente obligó a mostrar bandera roja a dirección de carrera al irse por los suelos los tres pilotos de cabeza, Arón Canet, Cameron Beaubier y Ai Ogura, con algunas motos ardiendo en el suelo, y tras ellos también Albert Arenas, Augusto Fernández, Tony Arbolino, Somkiat Chantra, Sam Lowes, Simone Corsi y Zonta Van den Goorbergh.

En la segunda salida, donde no pudo estar Pedro Acosta, apenas estuvieron situados 18 pilotos, encabezados por el británico Jake Dixon, Joe Roberts y Celestino Vietti, con Jorge Navarro, Fermín Aldeguer y Jeremy Alcoba en la segunda. El murciano arrancó segundo, pero no se vio muy ‘fino’ y fue perdiendo posiciones con el paso de las vueltas al verse superado también por el joven ‘Manugas’ González y quedar relegado a la sexta posición final.

El triunfo de Joe Roberts resultó inapelable, con Celestino Vietti y Jorge Navarro acompañándole en el podio. Aldeguer, que perdió una posición al exceder los límites del circuito en la última vuelta, se tuvo que conformar con la séptima plaza, igualando así el mismo puesto que logró en Indonesia. «Al final estoy contento con el resultado de, necesitábamos estos puntos para el campeonato. Una carrera un tanto extraña: tras la buena salida en la carrera 1 y tras haber encontrado un buen ritmo, llegó la bandera roja por la caída de muchos pilotos en el mismo punto, incluyéndonos a nosotros. Volví a subirme a la moto y volví al garaje, los mecánicos lograron arreglarlo a tiempo y estaba de vuelta en la parrilla. Después de la caída he perdido algo de confianza, me faltaba un poco de sentimiento al principio pero poco a poco lo he vuelto a encontrar. Al final acabamos séptimos, contentos con este resultado y con muchas ganas de ir a Jerez», dijo el murciano.

Por su parte, Aki Ajo, manager del equipo de Pedro Acosta, afirmó que «estamos muy decepcionados, porque no fue culpa nuestra; fue una gran caída que involucró a varios pilotos debido a las condiciones de la pista. Por supuesto, los pilotos sienten que no es justo que no puedan participar, pero debemos respetar las reglas. Tomaremos lo positivo de este fin de semana y continuaremos nuestro progreso en Jerez», dijo.

Acosta, en el mismo sentido, apuntó que «fue un comienzo difícil para la carrera, pero estábamos contraatacando. Con el tanque un poco más vacío, hubiéramos estado más arriba. Después de lo que pasó con la bandera roja, estamos bien físicamente. Quiero dar las gracias al equipo, que han sido los héroes de la jornada, porque han conseguido arreglar por completo tanto mi moto como la de Augusto, que quedaron bastante dañadas tras la caída. La próxima semana trabajaremos duro una vez más para obtener un buen resultado».