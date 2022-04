El Real Murcia confirma a un Manolo Molina renovado por obligación

No sabe el Real Murcia en qué categoría jugará la próxima temporada. No tienen los granas asegurado el billete para jugar los play off de ascenso. Pero lo que sí se conoce es que Manolo Molina continuará la próxima temporada como director deportivo. Se sabe desde hace algunas jornadas. Se sabía prácticamente desde el pasado verano. Era tan sencilla la cláusula que aseguraba su renovación automática que se intuía el desenlace desde el mismo día que firmó su contrato.

Porque tanto Francisco Tornel, su principal valedor, como el lorquino acordaron que la ampliación del acuerdo se daría si el Real Murcia acababa entre los diez primeros. No importó en ese momento que para el Real Murcia ser sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo sería un auténtico fracaso, y más en la cuarta categoría del fútbol español, Tornel arrojó el guante y Manolo Molina lo recogió encantado. A falta de cuatro jornadas para que acabe la liga regular en Segunda RFEF y con 14 puntos sobre el décimo cuando faltan doce puntos por disputar, Manolo Molina ya ha cumplido con el objetivo establecido en su contrato. Da igual lo que piense o no Agustín Ramos, presidente de la entidad, el lorquino se aseguraba seguir hasta junio de 2023. Pero ayer el Real Murcia lanzó un comunicado para confirmar oficialmente la renovación. Y para despejar suposiciones y que no se hable de obligación, el club grana vestía la continuidad del lorquino resaltando que «desde el Consejo de Administración se apuesta por la continuidad y confianza en el proyecto deportivo que comenzó este pasado verano, estando seguros de estar en el camino adecuado para conseguir los objetivos que nos marcamos». Si esa confianza es real o si es un paripé se verá en los próximos meses. Y es que a lo largo de esta temporada han sido varias las veces que desde el entorno del director deportivo se ha censurado el papel de Agustín Ramos, presidente del club, y de Antonio Pedreño, consejero y mano directa del mandatario, asegurando que estaban poniendo piedras en el trabajo del lorquino. Que la relación no es ideal es un secreto a voces, por lo que, pese a esta paz repentina, el Real Murcia puede volver a vivir una situación parecida a la de la campaña 2020-2021, cuando, después de que el consejo de administración se empeñase en renovar a Julio Algar y a Adrián Hernández pese a su falta de feeling, el equipo pagó durante toda la temporada esa decisión. Aunque en esta ocasión se barajaba la posibilidad de que Agustín Ramos y Manolo Molina se sentaran a final de temporada, una vez que se conociera el resultado del curso, para determinar si se habían cumplido los objetivos y se daba validez a esa cláusula de renovación automática o si firmaban un divorcio amistoso, finalmente no ha habido que esperar. Manolo Molina ya es oficialmente el director deportivo del Real Murcia para la temporada 2022-2023. Solo falta ahora confirmar si tendrá que confeccionar una plantilla en Primera RFEF o si lo volverá a hacer en Segunda RFEF si no se logra el deseado ascenso. De momento, la nota emitida ayer en la que se daba por cerrada la continuidad del lorquino se presenta como un gesto de paz después de varios meses de desconfianza mutua. «Estamos en un buen momento y el equipo cada día más madurez» El Real Murcia llega a la fase decisiva de la temporada con los pies bien plantados en el play off y con quizá, las mejores sensaciones de toda la temporada. «Creo que llegamos en un muy buen momento. El equipo cada día tiene más madurez, la unión del vestuario se refleja en nuestor día a día, y a nivel de trabajo todos están a un nivel óptimos», explicaba ayer Mario Simón en rueda de prensa, añadiendo «estamos ya en semanas importantes. El jugador percibe que estamos ya en el tramo final y los jugadores tienen mucha ilusión. Todo se nota en los entrenamientos, estamos en muy buen momento. Todo lo contrario al nerviosismo por esa tercera plaza, tenemos que seguir por la línea en la que estamos». El técnico grana no quiso dar pistas sobre el once que utilizará en Melilla. Al ser cuestionado por la opción de volver a utilizar a Dani García de delantero centro, el madrileño dijo que «estoy contento con el partido de Dani, pero no tengo nada decidido aún. También recuperamos a Boris por sanción. Pero bueno, están los tres a un gran nivel y eso es bueno para el equipo».