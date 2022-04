El UCAM Murcia jugará ante Bilbao (sábado, 18.00 horas) el último de sus tres partidos consecutivos fuera de casa. En los dos anteriores, ante Baskonia y Manresa, la moneda salió cruz y el cuadro universitario sumó dos derrotas que le hicieron salir de play off por primera vez en cinco meses. Ahora le restan cinco para intentar recuperar la posición que le dé derecho a disputar las eliminatorias por el título de la ACB.

Dos partidos muy duros

“Sabíamos que eran dos equipos muy complicados. En Baskonia hicimos un buen partido, pero quizá no para llevarnos la victoria ante un equipo de esa entidad. Ante Manresa, nuestro primer cuarto fue de los peores de la temporada en cosas que dependen del esfuerzo. El equipo luego compitió mejor, pero no podemos permitirnos a nivel de equipo que el equipo rival sea mejor durante un cuarto entero en esfuerzo. Estuvimos un punto por debajo de ellos físicamente, pero no mal. Si hubiéramos estado lo intenso y lo duro que dicen que somos, el partido habría transcurrido de forma diferente”.

Los incidentes contra Sadiel Rojas

“Estoy totalmente aislado de todo ese tipo de cosas. No me importan en absoluto, e incluso me cansa y me indigna comentarlo a veces. Lo más importante es el baloncesto y prefiero centrarme en el equipo”.

Bilbao, en gran dinámica

“No he tenido tiempo de hablar de lo del play off con ellos, pero sí de los últimos partidos. Para mí eso es secundario. Lo importante es el porqué. El camino que nos hizo llegar hasta ahí. Cualquier distracción nos impide estar ahí. Ahora vamos a jugar contra un equipo que ha ganado a Baskonia y a Madrid con bastante solvencia. Si no estamos al cien por cien no ganaremos en Miribilla”

Ambición para recuperar el play off

“Hay varios tipos de personas. Los que se ponen el luto porque han salido del play off después de estar cinco meses dentro, o los que lo ven como una oportunidad de una cosa que no estás habituado a conseguir y que cuando la has conseguido quieres volver a estarlo. Cuando te quitan de donde estabas, si no tienes la motivación suficiente para volver a luchar por ello es que te falta ambición y es mejor que no juegues aquí”.

Versión para el siguiente partido

“No lo sé. Espero verlo el sábado. Hemos entrenado para estar mejor en estas situaciones y no sé si tendrán ambición o no. El sábado veremos si este equipo sale como el 99,9 % de la temporada o como el primer cuarto del otro día en Manresa”.