El Lorca Deportiva sumó una importante victoria ante un decepcionante Cartagena Efesé (2-0) que le mantiene en los puestos de play off, mientras que los cartageneros no podrán descuidarse si no quieren pasar apuros para mantenerse. El conjunto lorquino, merecedor del triunfo, superó a su rival en todas las líneas. Salió mandando en el juego, teniendo más el balón y buscando abrir el juego y llegar rápido al área rival.

Tras varios acercamientos peligrosos, el Lorca se adelantó en el marcador tras una buena acción ofensiva de todo el equipo que culminó Borja Encada. El dominio local se reflejó en el segundo gol, obra de Albert. Con ese resultado se llegó al descanso. Se esperaba reacción de los cartageneros y así fue, pero todo se quedó en una declaración de intenciones. Los locales marcaban los tiempos del encuentro, sin prisa, amarrando un triunfo que les permite depender de sí mismos para disputar el play off de ascenso.