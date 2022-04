Nueva derrota fuera de casa del FC Cartagena frente al Lugo en el Anxo Carro que constata la incapacidad del equipo de Luis Carrión como visitante y que le aleja definitivamente de la promoción de ascenso. La poca mordiente de los albinegros en ataque certifica la tercera derrota consecutiva del cuadro cartagenero en favor del Lugo, que no ganaba desde hacía más de un mes. El Cartagena queda con 46 puntos en novena posición y pierde la oportunidad de meter presión a los equipos que tiene por encima en la clasificación.

El encuentro en Lugo comenzó muy calmado y ambos conjuntos mostraron demasiado respeto por el contrario. Hasta pasados los primeros diez minutos no se vio el primer disparo, por parte de Manu Barreiro tras recibir un balón en la frontal y darse la vuelta, pero se marchó a córner bloqueado por un defensor albinegro.

El Cartagena estiró las piernas cerca del minuto 20 y llegó al área rival con una doble ocasión de Ortuño. Delmás se sumó bien en ataque en una rápida jugada por la derecha y el delantero yeclano finalizó contra un defensor. Seguidamente, el ariete volvió a recuperar en la frontal y abrió para Cayarga, que se la devolvió con un centro raso atrás franco para el remate, pero se topó con el exjugador albinegro Pablo Clavería.

Con una presión alta en campo contrario, el Cartagena dejó espacios a la espalda que los rojiblancos intentaron explotar con juego directo provocando un correcalles que ningún equipo pudo concretar. Clavería disparó alto tras una buena conducción por el centro y Ortuño casi ve portería después de controlar en la frontal, girarse y regatear para sacar un fuerte disparo que detuvo Óscar con un paradón.

Una nueva intervención de Óscar a tiro de Pablo De Blasis precedió el tanto de los lucenses en el último minuto de la primera mitad. Manu Barreiro y Chris Ramos peinaron hasta en dos ocasiones un saque de banda colgado al área y dos rebotes en el área pequeña propiciaron el rechace que Xavi Torres envió al fondo de las mallas para hacer el 1 a 0 en la última jugada del primer tiempo.

En los segundos 45 minutos, el marcador no se movió y, a pesar del paso adelante que dio el Cartagena en primera instancia, la capacidad de respuesta de los albinegros se hizo patente con mucho tiempo por delante. Nada más volver al terreno de juego, Nacho Gil tuvo la mejor del Cartagena en toda la segunda parte con un remate de cabeza que se topó con el meta rival y con el poste, pero tras la jugada, no fue constante el asedio cartagenero.

La mayor posesión de los albinegros fue infructuosa e incluso la entrada de Rubén Castro no generó ninguna diferencia en el equipo. De lo contrario, los rojiblancos tuvieron las más claras y pudieron aumentar su ventaja en el marcador con las ocasiones de Cuellar y Señé. Manu Barreiro tuvo el segundo en sus botas después de rematar un centro raso adelantado de Ricard en el área pequeña, sin embargo, llegó muy forzado y no consiguió dar dirección a la pelota.

En una falta lateral botada por Pablo De Blasis, Datkovic no acertó a rematar y el balón pasó entre sus piernas cuando se encontraba en el área pequeña sin oposición en una de las más claras de los de Luis Carrión. A falta aún de 15 minutos para el final, no volvería a tener otra ocasión el FC Cartagena. Con el pitido final, los de la ciudad portuaria cosechan una nueva derrota lejos del Cartagonova y, a la espera de lo que consigan sus rivales por el play off, podría alejarse definitivamente del sueño.