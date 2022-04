Aragón no cede ante Cataluña

No tiene buena pinta el futuro de la candidatura que debería de reunir a Cataluña y Aragón camino de los Juegos Olímpicos de invierno 2030. Van a problema diario, cada día más separados en el concepto, en las formas, en el fin común. Tan lejos están que ya no son capaces ni de sentarse a una mesa.

No lo han hecho este viernes en la cita que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, había concertado en la sede del organismo en Madrid. No ha ido Javier Lambán, no ha estado Aragón. Cataluña ha participado por medio de Laura Vilagrà, la consejera de Presidencia que ha vuelto a afirmar que en su comunidad están muy satisfechos con el reparto que se ha hecho en cuanto a deportes y disciplinas.

No es así en Aragón, ni mucho menos. "No estamos contentos. "Puedo afirmar con rotundidad que esa propuesta no se va a aceptar en ningún caso", ha dicho esta mañana el jefe del Ejecutivo, que ha reiterado su rechazo a la propuesta técnica para la candidatura a los al entender que no está elaborada en "pie de igualdad" con Cataluña. Por eso ha advertido de que su "obligación" en este momento es "poner por delante de todo la defensa del interés general de Aragón".

Según el presidente, la inmensa mayoría de la sociedad aragonesa se considera maltratada por la propuesta para los Juegos 2030". "El COE debe aclarar si defiende a España o sólo a Cataluña. Para mí, los Juegos son importantes. Pero Aragón lo es mucho más", asegura.

Lambán ha remarcado que hay una diferencia "sustancial" entre lo que debe ser un reparto equilibrado y la propuesta que hay sobre la mesa. "Queremos que todo el Pirineo se vea favorecido con la celebración de los Juegos, que haya actividad en los tres valles (Aragón, Tena y Benasque), y no solo en uno. Porque los Juegos son, sobre todo, para el Pirineo".

El @COE_es debería respetar al @GobAragon y la inmensa mayoría de la sociedad aragonesa que se considera maltratada por su propuesta de Juegos de 2030. @COE_es debe aclarar si defiende a España o sólo a Cataluña. Para mí, los Juegos son importantes. Pero #Aragon lo es mucho más — Javier Lambán (@JLambanM) 1 de abril de 2022

"Tenemos que estar cómodos y que haya un reparto equilibrado", ha continuado Lambán, que ha reconocido que aquí nadie ve que haya equilibrio. "Así no estamos contentos. "En Aragón nadie percibe que esa igualdad sea efectiva y que el reparto sea equilibrado, y creo que respecto a esto hay una unanimidad absoluta, por lo que no debemos andar demasiado desencaminados cuando desde el Gobierno aragonés rechazamos la propuesta".

Al margen de los encuentros del COE con la Generalitat, Aragón tiene una "hoja de ruta" propia en relación a la candidatura a los JJOO, con una propuesta a presentar la próxima semana que, a su juicio, será "justa y equilibrada", aunque no ha precisado detalles de su contenido. Sí ha incidido en su interés de que todo el Pirineo aragonés se vea "favorecido" por la candidatura.

Pelota para el COE

Preguntado por la necesitad de que Pedro Sánchez intervenga en el conflicto, Lambán ha recordado que el propio presidente del Gobierno defendió tiempo atrás en Zaragoza una candidatura "en pie de igualdad y con un reparto equilibrado" de las pruebas. "Si los valles del Pirineo, los partidos políticos aragoneses y el Gobierno de Aragón entendemos que no están bien defendidos los intereses del Pirineo y de la Comunidad, no apoyaremos la propuesta", ha advertido.

Así, asegura que no tiene por qué intervenir Pedro Sánchez sino Alejandro Blanco, el presidente del COE, que en estos momentos tiene "la pelota en su tejado".

No obstante, ha asegurado que su obligación es tratar de perseguir el objetivo olímpico hasta el final. "No sé cómo evaluar este momento, pero nuestra obligación es perseguir el objetivo hasta el final. Lo voy a hacer por el bien de España y del deporte", pero poniendo siempre por delante "el interés de Aragón.