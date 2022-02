Con la participación en copa ya asegurada y con ganas de asentarse como un equipo fiable en el Palacio llegaba ElPozo Murcia a esta jornada trece en la que no podría pasar del empate (3-3) ante Palma Futsal con la que alcanzábamos el fin de la primera vuelta. Tras su victoria en la última jornada en casa ante Industrias Santa Coloma por 6-5 gracias a un gol de Fernando a falta de un minuto, los murcianos saltaron al encuentro con la intención de darle una tarde un poco más plácida a los desplazados hasta el feudo de los de Diego Giustozzi, algo que finalmente no conseguirían, con una presión alta que no dejaba a Palma Futsal sentirse cómodo sobre la pista.

Llegaría la primera de ElPozo gracias a la estrategia en una falta en la frontal de la meta de Fabio que Gadeia dejaba para Rafa Santos sin que pudiera el brasileño mandar el balón al fondo de la red con el meta visitante ya vencido. Trataban de reaccionar los baleares por medio de varios disparos que no inquietaban la meta de un Juanjo que volvía al quinteto titular tras descansar ante Santa Coloma dando Giustozzi la oportunidad a Molina. El choque llegaba al ecuador del primer tiempo sin ocasiones claras para ninguno de los dos conjuntos y el partido esperaba un detalle que pudiese abrir la lata. Fue entonces cuando Taynan demostró porqué es uno de los mejores jugadores de esta liga. El kazajo mandaba un globo por arriba buscando a Mati Rosa en posición de pívot que la aguantaba de maravilla para que llegando desde atrás el propio Taynan definiese a la perfección (1-0). Buscaría Palma la reacción explotando los balones por banda con los que conseguiría generar peligro sobre la meta de Juanjo con varios remates desde las esquinas perfectamente subsanados por el capitán de ElPozo. Los de la Región podrían aumentar ventaja en un buen remate de Rafa Santos que apunto estuvo Fernando de convertir en segunda instancia, sin embargo, llegarían las tablas a falta de siete minutos en una buena contra de los visitantes conducida por Higor que cedía a Cainan para poner el 1-1. Los últimos compases de primer acto nos regalarían la mejor versión de ambos equipos, ya con la presión inicial abandonada ambos contarían con claras ocasiones para deshacer el empate, ElPozo con un Taynan que fue el mejor del primer tiempo. La balanza podía decantarse para cualquiera de los dos equipos, y en la locura fueron los visitantes los que sacaron provecho de una jugada embarullada por medio de Chaguinha para poner en ventaja a Palma de cara al segundo tiempo. Tras el descanso, ElPozo daría una marcha más a su juego haciendo del ex guardameta local, Fabio, la clara estrella del partido. Primero Felipe Valerio en dos ocasiones, Fernando, Alberto, Taynan, el acoso hacía la portería de Palma era tremendo y tan solo habían pasado cinco minutos de segunda parte. Las ocasiones se acumulaban y cuando no era Fabio era la madera, no conseguía ElPozo encontrar esa efectividad que su técnico destacó en rueda de prensa y los minutos pasaban sin que la reacción se reflejase en el marcador. No se rendían los locales y tuvo que llegar Gadeia en la salida de un córner para de volea poner el balón en la cruceta, imparable esta vez sí para Fabio, y dar el empate a ElPozo con más de diez minutos para el cierre del choque. Con todo por decidir, los de Giustozzi buscaban una nueva remontada en el Palacio teniendo Rafa Santos la oportunidad de lograrla con un disparo al larguero. El dominio era total y Palma trató de cortar el ritmo local a través del ataque de cinco que obligó a Juanjo a dejarnos una de las paradas de la jornada volando a la escuadra para salvar el 2-3. A falta de cuatro minutos para el final y con los locales volcados, Tomaz se inventaba una jugada maravillosa para dar ventaja a los baleares y obligar a ElPozo a recurrir al portero jugador en busca de una nueva épica para seguir enganchando a los primeros puestos de la clasificación. No tardaría más de una jugada en poner de nuevo el empate, esta vez en botas de Marcel tras un gran movimiento de Darío. Tres minutos para el final y los murcianos seguían intentándolo con superioridad sin poder esta vez conseguir la victoria.