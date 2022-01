El pasado fin de semana tuvo lugar la presentación de la Escuela de la FGRM para 2022. La directiva, encabezada por el presidente Juan Carlos Martínez, sorprendió a los presentes con las innovaciones que pretenden llevar a cabo los próximos meses, ante la atenta mirada de los canteranos ilusionados con todos los proyectos.

Entre las clásicas recomendaciones y exigencias en el cumplimiento del reglamento de la Federación, como el compromiso a asistir a las diferentes competiciones o la impecable uniformidad, se apeló a la responsabilidad e ilusión de los jóvenes, animándolos a participar en aquellos eventos que no sean obligatorios, como representantes de todos los federados de la Región.

Una de las ventajas de formar parte de la escuela es que sus integrantes pueden jugar sin coste en todos los campos de la Región, circunstancia única entre las federaciones españolas.

Pero la guinda del pastel fue la presentación del programa de tecnificación ‘Talento Olímpico’, desarrollado gracias al apoyo de la Comunidad a través de la dirección general de Deportes. Está destinado a las federaciones deportivas Olímpicas de la Región de Murcia de modalidades o especialidades Olímpicas y/o Paralímpicas durante la temporada 2021-2022. Moisés Escudero, presidente del Comité Juvenil de la FGRM, encabeza este proyecto.

El programa se desarrollará en los distintos campos de golf de la Región y en el CAR Infanta Cristina. Se han seleccionado jugadores que estén al más alto nivel.

Este programa prevé una media de 20 concentraciones hasta octubre de 2022 y consistirá en la monitorización de los resultados en competición mediante una aplicación de análisis estadístico diseñado específicamente para uso de los grupos de trabajo, monitorización de datos recogidos en las concentraciones con el Trackman, el Sam Putt Lab y el equipo de biomecánica y posterior elaboración y envío de informes trimestrales para cada deportista, con video de juego largo, juego corto y putt e informe físico.

El equipo técnico está formado por Miguel Gómez Sanmartín, especialista en Educación Física, director deportivo del Comité Juvenil y responsable del Programa de Tecnificación; Rubén Ruiz Fernández, director de la Escuela FGRM; Javier de Lope Pérez, técnico deportivo I RFEG y AA, máxima distinción por horas de formación, y actualmente cursando técnico deportivo II, Craig Donnelly PGA profesional AA, máxima distinción por horas de formación y experto en Trackman (Trackman certification 1&2), el preparador físico Fidel Moreno, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, técnico en actividad física y Master de Salud en el Deporte y el psicólogo deportivo Hernán del Castillo.

Los entrenadores Javier de Lope y Craig Donnelly acompañaron en la presentación a los chicos como representantes del cuerpo técnico. «Los jugadores están alucinando con este proyecto y nosotros nos sentimos emocionados», declaró de Lope para La Opinión.

«Vamos a trabajar codo a codo con los entrenadores de las escuelas de los muchachos para mejorar su juego. No me lo pensé dos veces cuando me propusieron formar parte de ello, aunque sé que me espera un año de trabajo duro merecerá la pena, vamos a tener un equipo más tecnificado, les hace falta ese plus de calidad que le vamos a ofrecer. El entrenamiento de los componentes de la escuela será muy diferente a partir de hoy, van a recibir formación al alcance de profesionales», añadió.

La Federación ha aumentado un 30% el presupuesto destinado en la escuela para la temporada 2022. Sumado a este esfuerzo económico se encuentra el trabajo de los implicados para adaptar y equipar las instalaciones del CAR al golf y la organización en sí de todo lo relacionado con el programa y las novedades de este año. Durante las concentraciones convivirán con sus compañeros afianzando más el espíritu de equipo buscado.

Para reforzar esta idea se va a modificar el sistema a la hora de acudir a determinadas competiciones, organizando el viaje desde la propia federación, transporte y alojamiento, acompañados de integrantes del cuerpo técnico, arropando a los jugadores para que saquen lo mejor de sí mismos.

El Comité está trabajando en nuevos retos, incluso se ha cerrado un acuerdo con la marca TITLEIST para poder asesorar a los jugadores, sin compromiso, a través de Fittings y demo days ya que es normal que con los cambios en los cuerpos por el crecimiento de los niños/as jueguen con palos que no le corresponden.

Respecto a los más jóvenes se va a crear la Escuela de Benjamines que se concentrará una vez al mes con los golfistas más pequeños de las escuelas de los clubes. Además se pone en marcha el PEQUCIRCUITO en el que podrán competir y de donde se sacarán también muchos de los benjamines seleccionados.