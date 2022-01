El FC Cartagena suma, con el fichaje de Sebastián Cristóforo en el mercado de invierno, un efectivo más en la medular. Otro futbolista para las filas de Luis Carrión que luchará por un puesto -previsiblemente en la contención- en un once que se ha ido consolidando poco a poco con el paso de las jornadas. El entrenador albinegro tiene ahora el bendito problema de escoger entre cinco hombres para dos puestos.

Luis Carrión experimentó a principios de temporada con varios sistemas de juego. Con cuatro hombres atrás, cuatro en el centro y dos puntas -el clásico 4-4-2-, el equipo corrió suerte dispar: perdió en Oviedo, Fuenlabrada y Las Palmas y ganó frente a Lugo y Amorebieta. Optó entonces el catalán por modificar la defensa y colocar tres centrales y dos carrileros, formación que tampoco terminó de convencer al técnico tras ganar a Ibiza y Sporting, caer derrotado frente a la Ponferradina y empatar contra el Leganés. La derrota frente al Valladolid con cinco defensas fue el fin de los cambios de sistema y el entrenador albinegro volvió a la idea que mejor le ha funcionado desde el principio con cuatro defensas, dos mediocentros, dos extremos, un media punta y un delantero formando un 4-2-3-1, sistema más utilizado por Carrión.

En los diferentes esquemas, el equipo se ha asentado siempre sobre dos pilares. El mediocentro con dos hombres del técnico barcelonés parece inamovible y tan solo han ido rotando los jugadores que ocupaban esos dos puestos. Bodiger, Tejera, Boateng y Clavería -ahora también Cristóforo- son los jugadores que mejor se adaptan, por características, a dicho puesto. También han pasado por el mediocentro jugadores con otro perfil como Neskes o De Blasis cuando los dueños de ese puesto han pasado por malos momentos de forma, se han visto obligados a parar por lesión o incluso han causado baja por coronavirus.

Como consecuencia de esa rotación de futbolistas en la medular albinegra se dan varias combinaciones de jugadores en el doble pivote. Concretamente, el Cartagena ha formado con ocho parejas de mediocentros diferentes. La más habitual en el once de Carrión es la de Bodiger y Tejera, con 6 titularidades que han dejado dos victorias, dos empates y dos derrotas. El francés, que es el mediocentro más utilizado por su entrenador con 22 partidos, 17 titularidades y 1.673 minutos, también ha formado con Clavería en cuatro ocasiones, con De Blasis en otras cuatro, y tres veces con Boateng, siendo esta última la más efectiva con dos victorias y una derrota. Cuando Yann Bodiger no ha entrado en el once, Carrión ha confiado en otras parejas -siempre productivas- como la formada por Clavería y Boateng, con tres victorias y dos derrotas; la de Boateng y Tejera, con una victoria y una derrota; la de Tejera y De Blasis, con una derrota; y la de Boateng y Neskes, también con una derrota.

Al margen de lesiones u otros particulares, Yann Bodiger parece fijo en el centro del equipo. Tejera se coloca como el segundo hombre más utilizado por Carrión en el mediocentro mientras que Boateng y Clavería, que han contado menos para el entrenador, han sabido responder cuando se les ha necesitado. Sebastián Cristóforo, que se encontraba parado durante seis meses antes de fichar por el Cartagena, tendrá que coger el tono físico necesario y el ritmo de competición que exige la Segunda División para poder luchar por un sitio con una competencia feroz.