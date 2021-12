En directo: Joventut Badalona-UCAM Murcia CB

Primer cuarto

El UCAM Murcia quiso controlar el partido desde el principio. Por eso, arrancó con ataques estáticos y con un ritmo no muy acelerado para encontrar la mejor opción de lanzamiento. El Joventut también se mostró cómodo en este hábitat y se apoyó en Ante Tomic para anotar los primeros puntos del encuentro (10-9). Ambos equipos apostaron por anotar desde la zona en los primeros ataques, hasta que Vives y James Webb destaparon la lata de los triples (13-14). Sin embargo, fue entonces cuando el UCAM perdió comba en este primer cuarto y encajó un parcial de 9-0 que obligó a Sito Alonso a pedir tiempo muerto (22-14). El técnico universitario cambió el quinteto por completo y fue Czerapowicz el que cortó la mala racha con un triple, pero el UCAM no podía aprovechar todos sus recursos al no poder correr y jugar transiciones rápidas tras elevar el nivel defensivo el Joventut (26-19). Aunque los de Sito Alonso lograron reaccionar en los últimos minutos para acercarse y minimizar daños en el primer cuarto tras una canasta de Isaiah Taylor tras recorrer toda la pista (27-23).

Segundo cuarto

Parecía que el guión iba a cambiar en el segundo cuarto tras otro triple de Czerapwoicz, sin embargo, la Penya logró reaccionar rápidamente. Los problemas del UCAM en el rebote persistían y, además, el acierto del equipo local era alto, lo que mermaba a la defensa universitaria. Ferran Bassas colocó el 32-26 en el marcador para abrir de nuevo una pequeña brecha y Sito Alonso apostó por la entrada de Vasileiadis para intentar destascar al UCAM. Sobrepasado el ecuador del segundo cuarto, y a cuatro minutos para alcanzar el descanso, la Penya logró poner la barrera de los diez puntos de distancia respecto a los universitarios ante sus problemas en defensa (41-30). Ferran Bassas puso la puntilla con un triple en este tramo del encuentro, aunque fue entonces cuando Taylor se echó al UCAM a sus espaldas y James Webb confirmó la reacción finalizando un alley oop un parcial de 1-7 (45-38). El sprint final del segundo cuarto del UCAM fue similar al del anterior periodo, y sus ajustes en defensa le permitieron llegar al descanso cerca de su rival en el marcador (47-43).