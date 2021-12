El UCAM Murcia CB tiene hoy un doble examen. El primero es comprobar cómo le han afectado las Ventanas FIBA; y el segundo, escrutar si la presión que tiene ahora mismo la plantilla que dirige Sito Alonso, que tiene muy cerca la clasificación para la Copa del Rey, es capaz de gestionarla bien frente a un rival de entidad como el Joventut de Badalona (17.00 horas, Movistar Deportes 1). Los universitarios han sido capaces hasta el momento de ofrecer un nivel alto en todas las canchas que han visitado. Pero el Palau Olímpico de Badalona, donde juegan hoy y solo ha ganado el Andorra, es un reto importante.

Quedan seis jornadas para el final de la primera vuelta, en las que el reto es sumar un 50% de victorias. Si lo logra, el UCAM estará en Granada en el mes de febrero. Si solo suma dos de seis, sus posibilidades son también muy altas, pero ya dependerá de otros resultados.

El equipo de Sito Alonso, quien regresa a Badalona para enfrentarse al club con el que debutó en la Liga Endesa, tiene una parte muy importante del camino que lleva hasta la Alhambra andado. Y si esta tarde gana, no solo sumará un triunfo más, sino que dejará atrás a un rival directo en esa lucha por estar en la Copa. Pero para ello tendrá que superar el ‘factor ambiente’ y también el ‘factor Ante Tomic’. El pívot croata de 34 años de edad es un jugador determinante, no solo por los puntos y rebotes que aporta, sino también por el juego que es capaz de generar desde el poste bajo. Muy pocos pívots en esta liga pasan el balón como él. Y el UCAM Murcia no tiene en su plantilla a un ‘anti Tomic’. Por ello el trabajo de equipo se hace más necesario en esta ocasión, ya que no es cuestión de que Lima o Cate sean capaz de defenderle bien, sino que Webb y Radovic también colaboren para cortar las líneas de pase.

Pero el Joventut, que tiene las dudas de Zsombor Maronka, con un esguince en el tobillo derecho, Simon Birgander y Arturs Zagras, que han sufrido un proceso vírico, no es solo Tomic. Brodziansky, Guillem Vives, Joel Parra, Pau Ribas y Derek Willis también son protagonistas en su juego. Además, recupera tras una larga lesión al base Ferrán Bassas, un director de juego con el mismo perfil que Tomás Bellas.

El partido de hoy ante un rival que presenta una de las mejores defensas del torneo, con solo 74,3 puntos en contra por jornada, exigirá al máximo al ataque del UCAM, que con 87,27 puntos de media es el mejor de la competición. Además, abrirá un mes de diciembre terrorífico para los jugadores de Sito Alonso, que dentro de una semana visitarán al Hereda San Pablo Burgos, y el domingo 19 recibirán al Real Madrid. El Gran Canaria, el lunes 27, será el último rival en este ‘Tourmalet’ que le toca subir a los murcianistas.