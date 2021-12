El STV Roldán no pudo llevarse la victoria frente al FSF Móstoles en un partido donde las murcianas no defraudaron y fueron claras dominadoras en ciertos tramos. Incluso llegaron a tener superioridad numérica durante dos minutos, pero no convirtieron las ocasiones que generaron. El duelo de la Primera División femenina acabó con victoria para las locales por 1-0.

El encuentro comenzó con posesión para el FSF Móstoles, que ponía el balón en movimiento, pero el STV Roldán no tardó en mostrar su sistema de juego, con una presión alta que comenzó a agobiar desde muy temprano a su rival, convirtiéndose en el dominador del encuentro y empezando a tener sus primeras oportunidades. La entrada de Alba Gandía a la pista de juego aportó más fútbol al Roldán. Con tres llegadas peligrosas de la yeclana, el equipo murciano llevó la iniciativa del encuentro y creó ocasiones de peligro, pero las mismas no se materializaban en goles. El FSF Móstoles comenzó a meterse en el partido y a jugar. Inma y Patri se combinaron y crearon buenas ocasiones, y Santos tuvo dos ocasiones clarísimas para adelantar a las locales, pero la guardameta roldanense Ana se hizo grande bajo los tres palos y truncó las ocasiones de la jugadora madrileña. En una de ellas, la guardameta pachequera puso el pie de forma magistral para desviar el tiro de Celia, que remató a quemarropa con su pierna derecha. En los últimos instantes de la primera parte, ambos equipos buscaban adelantarse en el marcador, pero a falta de 4 minutos el Roldán se ponía con 5 faltas, a una de un doble penalti en contra, lo que hizo que las jugasen tranquilas sin cometer errores. El segundo tiempo comenzó con expulsión para las madrileñas, que vieron como se quedaban sin su jugadora Rafinha, lo que provocaría que las murcianas gozasen de dos minutos de superioridad, pero Silvia, la portera del Móstoles, evitó que las murcianas se adelantasen. En el minuto 33 llegaría el único gol del encuentro. La ventaja en el marcador sería para las locales gracias a Alicia Benete, que con pierna derecha batió a Ana con un tiro raso al segundo palo (1-0). El STV Roldán, ya con el partido casi acabado, sacó la portera-jugadora para buscar cualquier tipo de réplica que le diera una alegría en este partido, pero no pudo hacer nada más que ver cómo los tres puntos se quedaban en Madrid Las chicas de Joaquín Peñaranda, que se quedan en el noveno puesto de la clasificación con doce puntos, tendrán doble cita la próxima semana. La primera será el miércoles en Alcantarilla en la Copa de la Rey; y la segunda, el domingo, en liga, en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán, donde recibirán la visita del Arriva Alcorcón, que es cuarto en la clasificación.