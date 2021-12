Los jugadores del Villa de Fortuna vivieron este jueves una noche especial. Acostumbrados a jugar cada fin de semana en Preferente, todos los focos apuntaron a los fortuneros en su debut en la Copa del Rey. Un Primera División como el Cádiz era su rival y, aunque no pudieron jugar en su campo, contaron con sus paisanos en las gradas de Nueva Condomina. Ni el marcador final, un duro 0-7, empañó la fiesta para los de Juanvi.

Ningún Primera ha fallado en esta ronda inicial de la Copa del Rey 2021-2022. Tampoco el Cádiz, que no dio opción al Villa de Fortuna. Casi no dio tiempo a los espectadores a sentarse en sus butacas. Álvaro Negredo tenía ganas de protagonismo y a los tres minutos ya había puesto el 0-1 en el marcador. El gol era un jarro de agua fría para los locales, que no habían podido poner en práctica lo ensayado para intentar frenar a los amarillos. Que el partido se iba a hacer largo se vio en el minuto 13, cuando los visitantes ampliaron su ventaja en el marcador gracias a un gol de Álvaro Jiménez.

Si el Villa de Fortuna aguantó el chaparrón fue gracias a las paradas de Ojeda, que logró que se llegase al descanso con 0-2. Pero en la segunda parte continuó el calvario. Con un Álvaro Negredo con ganas de ser protagonista, el 3-0 llegaba en el 52. No se conformaron los visitantes, que siguieron golpeando duramente a los de Fortuna. Marcos Mauro, Martín Calderón, Osmajic y otra vez Negredo cerraron la goleada y el pase a la segunda ronda para el Cádiz.

No fue la noche soñada por el Villa de Fortuna, sin embargo, el marcador final no empañó la ilusión de un equipo que hacía historia con solo clasificarse para jugar la Copa del Rey.

Solo sobrevive el FC Cartagena

El FC Cartagena ha sido el único equipo de la Región que se ha clasificado para la segunda ronda después de las eliminaciones del Águilas, el UCAM y el Villa Fortuna. En el bombo también estarán Huesca, Valladolid, Andorra, Granada, Alavés, Villarreal, Sporting, Alcorcón, Sanluqueño, Almería, Albacete, Alcoyano, Celta, Getafe, Burgos, Zaragoza, Bergantiños, Unionista, Espanyol, Ibiza, Sevilla, Mallorca, Fuenlabrada, Andratx, Mancha Real, Sanse, Deportivo, Talavera, Arenteiro, Zamora, Linares, Cultural, Betis, Real Sociedad, Mirandes, Las Palmas, Levante, Osasuna, Eibar, Valencia, Málaga, Rayo Vallecano, Elche, Girona, Palencia Cristo, Castellón, Logroñés, Majadahonda, Llanera, Leganés, Cádiz y Lugo.