En directo: Barcelona-UCAM Murcia CB

Primer cuarto

El UCAM salió de inicio con Taylor, McFadden, Rojas, Webb y Cate para un primer cuarto en el que le costó entrar en juego. El conjunto universitario se centró en la defensa en el poste bajo, lo que permitió al Barça anotar desde la media distancia con Higgins, Oriola y Calathes. Mientras que en ataque los murcianos no lograron rascar puntos en juego hasta dos buenas acciones de McFadden (14-7). Con un parcial de 8-0, los de Jasikevicius empezaron a desquitarse el mal sabor de boca de la final de la Supercopa a costa de un UCAM que no mostraba señales de mejoría tras dos faltas -una antideportiva- de Sadiel Rojas (22-7). Sito Alonso quiso cambiar el guion de juego con las rotaciones dando entrada a Bellas, Czerapowicz y Radovic, aunque las visitas al tiro libre de los azulgranas no ayudaban para cortar la sangría (23-9). Davis y Lima completaron la renovación del cinco en pista, aunque un triple de Davies elevó la máxima ventaja a los 16 puntos de distancia en la recta final del cuarto (26-10). Sin embargo, el lanzamiento lejano sobre la bocina de Davis para finalizar los primeros diez minutos cerró el marcador con el 26-14.

Segundo cuarto

Dos canastas consecutivas de Augusto Lima permitieron al UCAM reaccionar pronto en el inicio del segundo cuarto y provocar el tiempo muerto de Jasikevicius (26-18). Czerapowvicz tuvo la opción de recortar todavía más la distancia con un triple desde la esquina que repelió el aro tras subir la intensidad atrás el conjunto universitario, así que el Barça aprovechó para buscar otro arreón con los puntos de Jokubaitis y Hayes (30-18). El UCAM buscó y encontró a Lima por encima del aro y gracias al brasileño se mantuvo en la barrera psicológica de los diez puntos tras su paso adelante en este cuarto (32-22). El nivel defensivo de los de Sito Alonso se elevó, lo que llevó al Barça incluso a gastar los segundos del reloj de la posesión tras una canasta de Davis (32-24). La falta de acierto desde el perímetro (1/7) fue lo que impidió al equipo murciano dar el golpe definitivo para remontar, lo que se tradujo en el regreso de McFadden a pista. Sin embargo, la dificultad para cerrar el rebote, dando segundas oportunidades a los azulgranas, hizo que la diferencia no se moviera prácticamente en el tramo final de la primera parte tras un rebote ofensivo que anotó Hayes sobre la bocina (42-28).

Tercer cuarto

Un triple de Webb nada más arrancar la segunda mitad, rompió la mala racha desde el perímetro, aunque la diferencia se mantuvo en doce puntos tras una canasta de Bellas (47-35). Otro triple del madrileño y otra canasta de Webb, tras un robo de McFadden en un saque de fondo, permitió de nuevo al UCAM recortar la distancia por debajo de los diez puntos en el tercer cuarto (49-40). Un brillante mate de Lima hizo que la renta se redujera hasta los siete puntos a falta de cuatro minutos para finalizar este periodo y confirmó después un alley oop que remató Webb la mejoría de los visitantes en las dos canastas (51-46). El UCAM se mostró con mayor confianza que nunca, olió las dudas de los azulgranas y Bellas remató estos buenos minutos con una entrada a canasta. Tal era la parálisis de los de Jasikevicius, que parecía que no se esperaban esta reacción, que Taylor consiguió empatar el partido a falta de tres minutos con un '2+1' tras un otro robo en un saque de fondo (51-51). Mirotic, desde la esquina, rompió la sequía azulgrana, pero de nuevo Lima y un triple de Taylor colocaron al UCAM por delante por primera vez en el partido (54-56). El parcial de 11-30 fue lo que llevó a los de Sito Alonso a meterse de lleno en un partido que llegó igualado a sus últimos diez minutos (58-58).