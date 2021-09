Recuerdos imborrables, una eliminatoria épica y un momento para la historia. Esto es lo que significa el Real Madrid Castilla para el UCAM Murcia. Sin darse cuenta, hace ya más de cinco años, se ligaron directamente a la historia del club murciano. Porque cuando se recuerde la hazaña del primer ascenso –y único de momento– a Segunda División, enfrente quedarán plasmadas las lágrimas de las jóvenes promesas del Castilla que estuvieron en Valdebebas aquella tarde y que hoy muestran su sonrisa en la élite del fútbol europeo.

El UCAM Murcia volverá a enfrentarse al Real Madrid Castilla (21.00, Footters) en el Besoccer La Condomina por primera vez desde la eliminatoria que llevó a los murcianos por primera vez al fútbol profesional. Y lo hace en un momento complicado envuelto en una ‘minicrisis’ de juego y de resultados. Y es que los de José María Salmerón, no han empezado la temporada como les hubiera gustado, pues solo acumulan un punto conseguido ante el Costa Brava en el debut en casa y una derrota ante el Betis Deportivo en la segunda jornada. Un bagaje demasiado pobre para un equipo con aspiraciones, como mínimo de estar en la zona media y alta. Lo positivo es que las urgencias esta campaña no son las del año pasado, que había una liga con tan solo dieciocho jornadas. Esta, por su parte, recobra la naturalidad de un campeonato regular con 38 jornadas, por lo que aún no existen las urgencias reales.

Pero no por ser una competición con un formato más tranquilo, se deben tener menos exigencias un inicio. Y es que si el UCAM Murcia sucumbiera hoy ante el Real Madrid Castilla, a los de Salmerón ya se le habrían escapado ocho puntos de nueve posibles. Una situación que les haría ir a remolque en los próximos partidos y ya con una mochila a la que se le iría añadiendo peso con cada tropiezo.

Debe mejorar el UCAM Murcia en todas las fases del juego si quiere hacer frente a una de las mejores canteras del mundo. Hacía hincapié Salmerón a la importancia de mejorar en las dos áreas. Y tiene razón el almeriense. En las dos primeras jornadas, el equipo solamente ha metido un gol, que llegó de libre directo ante el Costa Brava. No ha sido capaz de trenzar ninguna jugada que acabara entre los tres palos. Y en defensa, a pesar de demostrar buenos momentos, no están siendo regulares ni consistentes, un factor que será vital contra tanto talento enfrente.

Hace cinco años, el UCAM tuvo que enfrentarse al Castilla de Marcos Llorente, Sergio Reguilón –ambos titulares con la selección española hace el pasado miércoles ante Kosovo– o Martin Odegaard, entre otros. Esta temporada, el Real Madrid también tiene jóvenes que apuntan a nivel internacional más pronto que tarde y que ya están en dinámica con el primer equipo e incluso dejándose ver en algunos minutos, como es el caso de Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Marvin o Arribas.

Dos murcianos en el Castilla

Tres puntos acumula el filial madridista en las dos primeras jornadas de liga aunque es cierto que su dinámica es positiva, ya que consiguieron vencer por 4-0 al San Fernando hace una semana. En las filas del Castilla, también se pueden encontrar a dos jóvenes murcianos. En la portería, a Luis López, que ya ha ido convocado esta temporada con el primer equipo con tan solo 19 años y en la defensa está Álvaro Carrillo, de 20 años. El zaguero tiene la confianza del ilustre Raúl González y fue titular en el debut y también jugó en la segunda jornada.

Salmerón: «Esto acaba de empezar, en mayo se decidirá todo»

José María Salmerón, en la previa del encuentro ante el Real Madrid Castilla, destacó lo atípica que ha sido la semana al jugar el encuentro el viernes, aunque ha transcurrido de forma satisfactoria. «La semana ha ido bien. Es una semana distinta porque al jugar el viernes tienes que adelantar el trabajo de toda la semana. Pero ha ido bien, tenemos a todos prácticamente y las sensaciones son positivas». En ese prácticamente que decía Salmerón, se incluía también a Charlie Dean, que parece haberse recuperado aunque todavía no apunta a titular. «Ya ha entrenado con el grupo y podría estar con nosotros, aunque todavía no está en la forma óptima para competir», expresaba.

«Jugar contra el Real Madrid Castilla es siempre un partido especial. La entidad consiguió el logro más grande de su historia contra este rival. Para mí también es especial porque jugué allí ocho años y estuve uno como entrenador y es como mi casa porque crecí allí», explicaba tras conseguir el ascenso a Segunda en la temporada 2015-2016.

Salmerón también recalcaba la dificultad y la igualdad que habrá en el Grupo II. «El Madrid es una de las mejores también a nivel internacional. Competir contra filiales es ir a un ritmo distinto, uno muy superior. Tienen jugadores que tienen una calidad individual espectacular y tenemos que estar centrados porque al mínimo despiste llega una acción buena individualmente que te hará daño», afirmaba ala vez que daba la clave para sacar los tres puntos. “Para ganar debemos hacer un partido muy completo en todos los sentidos y mejorar en las dos áreas», explicó Salmerón, que también aprovechó para llamar a la calma diciendo que «esto acaba de empezar y será en mayo cuando se decida todo».